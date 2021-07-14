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вчера, 16:10
Аналитики сообщили об ослаблении родительского контроля над гаджетами детей
За последние три года доля родителей, считающих контроль за использованием детьми цифровых устройств необходимостью, сократилась с 91% до 85%, а тех, кто использует «родительский контроль» (технические настройки, которые позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту в интернете) — с 43% до 33%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Известий».
«Сравнительно низкая доля россиян, использующих «родительский контроль» на устройствах своих детей — это тревожный признак. Во-первых, большое число детей остается потенциально открытыми для угроз в Сети, и эти угрозы реальны. Во-вторых, это свидетельствует о низком уровне цифровой грамотности родителей», — отметила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.
Изменить подход может смена установок людей в отношении использования цифровых устройств и сервисов, но исследования показывают, что этот компонент поведения тяжело поддается изменениям, сообщила она.
«Сравнительно низкая доля россиян, использующих «родительский контроль» на устройствах своих детей — это тревожный признак. Во-первых, большое число детей остается потенциально открытыми для угроз в Сети, и эти угрозы реальны. Во-вторых, это свидетельствует о низком уровне цифровой грамотности родителей», — отметила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.
Изменить подход может смена установок людей в отношении использования цифровых устройств и сервисов, но исследования показывают, что этот компонент поведения тяжело поддается изменениям, сообщила она.