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В Иркутске мужчина с ребенком на руках угрожал выпрыгнуть с балкона многоэтажки

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#заложник #ребенок #прыжок

В центре Иркутска мужчина угрожал сбросить маленького ребенка с 13-го этажа.

В Иркутске на улице Советской, 29 мужчина с ребенком на руках перелез через окно, и более двух часов стоял на бордюре с внешней стороны балкона многоэтажки и собирался спрыгнуть вниз. Он кричал, что ему изменила жена. При этом отказывался зайти в квартиру и требовал встречи с супругой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам очевидцев, сам он не собирался прыгать, но заявлял, что сбросит ребенка, который, как он утверждал, не от него. Ребенок висел у мужчины на груди, обхватив его руками за шею, и плакал.

Сотрудники полиции и жильцы дома пытались уговорить мужчину отказаться от своих намерений. Территория была оцеплена полицией. Проход пешеходов по улице был временно ограничен.

В конце концов мужчина, более двух часов угрожавший сбросить с балкон многоэтажки ребенка, залез обратно в квартиру, - передает РИА Новости.

Мужчина сначала вернул в квартиру ребенка, чуть позже перелез обратно и сам. Сейчас оба находятся в квартире. Исчерпан ли инцидент, пока неясно.


311
#заложник #ребенок #прыжок

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