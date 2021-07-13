Липчане 8 199 раз пожаловались на коммунальщиков

И это только за первое полугодие!

В первом полугодии 2021 года в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 8 199 обращений граждан. Большинство из них касалось содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, начисления платы за коммунальные услуги. В январе-июне был сделан перерасчет платы за коммунальные услуги на 8,8 млн рублей, сообщает региональная ГЖИ.

⠀

Сотрудники ГЖИ провели 5 114 проверок и 819 обследований. Было выявлено 3 939 нарушений, выдано 1 210 предписаний, 230 предостережений о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, составлено 245 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть выявленных нарушений управляющими организациями оперативно устранена: исполнены 97,2% выданных ГЖИ предписаний и предостережений.

⠀

С начала 2021 года по предписаниям ГЖИ заменены и отремонтированы инженерные сети в 294 домах, сделан ремонт в подъездах 114 домов, обновлена кровля в 92 домах.