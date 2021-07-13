Общество

сегодня, 13:31

Липчане 8 199 раз пожаловались на коммунальщиков

3 631
#жалоба #ЖКХ #ГЖИ
1
Липчане 8 199 раз пожаловались на коммунальщиков

И это только за первое полугодие!

В первом полугодии 2021 года в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 8 199 обращений граждан. Большинство из них касалось содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, начисления платы за коммунальные услуги. В январе-июне был сделан перерасчет платы за коммунальные услуги на 8,8 млн рублей, сообщает региональная ГЖИ.

Сотрудники ГЖИ провели 5 114 проверок и 819 обследований. Было выявлено 3 939 нарушений, выдано 1 210 предписаний, 230 предостережений о недопустимости нарушения требований жилищного законодательства, составлено 245 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть выявленных нарушений управляющими организациями оперативно устранена: исполнены 97,2% выданных ГЖИ предписаний и предостережений.

С начала 2021 года по предписаниям ГЖИ заменены и отремонтированы инженерные сети в 294 домах, сделан ремонт в подъездах 114 домов, обновлена кровля в 92 домах.
3 631
#жалоба #ЖКХ #ГЖИ
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Комментарии (3)

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цирк

сегодня, 14:19
в нашей области, в данное время, можно пожаловаться если только портрету Дзержинского-145 проц
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потребитель услуг

сегодня, 14:02
А какой толк жаловаться? Всё равно никто ни на что не реагирует. ГЖИ отделывается отписками, а иногда и способствуют обману населения, ЖЭКи и УКашки никаких жалоб в ГЖИ не боятся и открыто об этом говорят, система ЖКХ работает ужасно.
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житель

сегодня, 13:59
Толку то что? Сколько ни жаловались - никто не пришел, ни проверил....На бумаг все это
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