Происшествия

37 минут назад

20-летнего парня отправили в колонию за пьяное вождение

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#пьяное вождение #суд
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20-летнего парня отправили в колонию за пьяное вождение

Молодой человек в который раз попался на езде в нетрезвом виде.

Липецкий районный суд вынес приговор 20-летнему мужчине по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, парня, который регулярно садился пьяным за руль, отправили на 4 месяца в исправительную колонию общего режима. Также ему на 3 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. При этом срок этого наказания исчисляется с момента отбытия наказания в виде лишения свободы. Такое наказание вынесли по совокупности приговоров. Горе-водителя взяли под стражу в зале суда.

Дело в том, что молодой житель Косырёвки уже неоднократно попадался на аналогичных нарушениях. Так, по уголовной статье за нарушение ПДД он был осужден ещё в 17 лет: 8 мая 2018 года мировым судьёй судебного участка №22 Советского округа Липецка по статье 264.1 УК РФ его приговорили к 100 часам обязательных работ и лишению прав на 1,5 года.

22 октября 2019 года Липецкий районный суд снова осудил его по той же статье уже на 320 часов обязательных работ и лишением прав на 2 года 10 дней.

Но 11 июля 2020 года около 21:45 парень снова сел за руль автомобиля «БМВ-520» в состоянии алкогольного опьянения. В 22:24 в районе дома №8 на улице Народная деревни Кулешовка Липецкого района в направлении движения дороги «Орёл-Тамбов» он был остановлен сотрудником ДПС.

В присутствии понятых водитель прошёл освидетельствование, и прибор «Алкотест» показал содержание алкоголя в концентрации 0,45 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Но и без прибора всё было понятно: парень плохо держался на ногах, у него была нарушена речь, изменён цвет лица и шёл запах алкоголя изо рта.
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#пьяное вождение #суд
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Комментарии (1)

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Вован

24 минуты назад
4 месяца не мало дали? Как в летнем лагере пройдут и опять за старое.
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