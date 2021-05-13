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Путин высоко оценил действия сотрудников школы в Казани во время стрельбы

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#стрельба #школа #Казань

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия сотрудников школы в Казани, на которую во вторник напал ее 19-летний выпускник. Глава гсоударства поручил представить их к награде.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством назвал стрельбу в школе в Казани, где погибли дети, страшной бедой и варварским преступлением, - передает ТАСС.

"Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - заявил Путин, обращаясь к участникам совещания, он попросил почтить память погибших минутой молчания. Сам президент в знак этого встал с места.

По его словам, эта трагедия, безусловно, потрясла всех. "В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия", - подчеркнул он. Путин сказал, что жители всех российских регионов стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную.

"Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей", - заявил глава государства.

Он пообещал оказать помощь всем пострадавшим в результате ЧП семьям.

"Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь", - отметил президент.

Он напомнил, что сразу же после поступления информации о стрельбе в школе дал поручения правительству РФ, руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду в Казань на место ЧП. "Все эти дни мы находимся в постоянном контакте и с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], руководителем Татарстана", - добавил Путин.

На совещании глава государства заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, как ведется лечение раненых. "Уверен, что делается все возможное для того, чтобы спасти жизни детей", - заявил Путин. "Будем думать об этом и молиться об их выздоровлении", - сказал он.

По его словам, для спасения жизней пострадавших при стрельбе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения.

"Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства", - сказал глава государства. Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.

Президент добавил, что ему известно о том, что среди пострадавших дети с очень тяжелыми ранениями. "Хочу пожелать всем раненным выздоровления, передать слова поддержки их семьям", - сказал он. Российский лидер обратился к Мурашко с просьбой подробно доложить, "как обстоит дело на на сегодняшний день, какие дополнительные, может быть, нужны меры, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение и последующую реабилитацию, восстановление здоровья тех, кто оказался ранен".

Российский лидер поручил правительству оказать при необходимости дополнительную помощь с выплатами пострадавшим при стрельбе в школе Казани. "Наш долг - поддержать тех детей, кто оказался жертвами этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты. Я прошу правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим", - добавил Путин.

Президент попросил главу Татарстана "пошире посмотреть" на поддержку семей пострадавших при ЧП в Казани. "Посмотрите на эти вопросы пошире, что касается поддержки пострадавших семей - там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", - обратился Путин к Минниханову.

Глава государства отметил, что педагоги и сотрудники гимназии "действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально" в критической ситуации, - пишет "Ъ". "Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии",— добавил он.
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#стрельба #школа #Казань

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