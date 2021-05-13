В России

44 минуты назад

Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными

92
#денежные переводы #Всемирный банк

В прошлом году стоимость трансакций из России за рубеж оказалась самой низкой в мире. К такому выводу пришел Всемирный банк.

Денежные переводы из РФ за рубеж остаются самыми выгодными в мире, - говорится в данных Всемирного банка, подготовившего доклад по вопросам миграции и развития.

Стоимость трансакций сократилась более чем в два раза — с 2,1% до 1%, хотя для Европы и Средней Азии она в среднем составляет 6,4%. Наиболее выгодными оказались переводы из России в Грузию, - передает РБК.

При этом объем переводов из России в долларовом эквиваленте в 2020 году сократился. Причинами стали снижение курса рубля, низкие цены на нефть и пандемия, ухудшившая положение мигрантов. Эта тенденция свойственна для всего европейского и центральноазиатского региона, где объем переводов упал на 9,7%, до $56 млрд.

Но падение за год пандемии не стало рекордным по сравнению с другими кризисами: в 2009 году объем денежных переводов снижался на 11%, а в 2015-м — на 15%. Аналитики Всемирного банка ожидают, что в 2021 году объем денежных переводов здесь сократится еще на 3,2% из-за медленного восстановления после кризиса из-за коронавируса.

По данным ЦБ РФ, в 2020 году объем переводов из страны оказался минимальным за последние 4 года. Физические лица отправили 7,4 миллиарда, из них большая часть — 6,2 миллиарда приходится на страны СНГ.
92
#денежные переводы #Всемирный банк

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Во время стрельбы в школе Казани учитель успокаивала и призывала детей не паниковать в переписке
#стрельба #Казань #школа
Во время стрельбы в школе Казани учитель успокаивала и призывала детей не паниковать в переписке

19 минут назад

В России
Биолог заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой
#коронавирус
Биолог заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой

сегодня, 10:26

В России
Минцифры РФ введут переходный период для регистрации М2М сим-карт
#Минцифры #М2М сим-карты
2
Минцифры РФ введут переходный период для регистрации М2М сим-карт

вчера, 16:36

В России
#оборот оружия
Госдума объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия

вчера, 15:50

В России
#мошенничества
1
В следующем году россияне смогут отказаться от переводов со своих счетов

вчера, 15:49

В России
Пресс-секретаря посольства США высылают из России
#США #Россия
Пресс-секретаря посольства США высылают из России

вчера, 15:42

В России