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Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными
В прошлом году стоимость трансакций из России за рубеж оказалась самой низкой в мире. К такому выводу пришел Всемирный банк.
Стоимость трансакций сократилась более чем в два раза — с 2,1% до 1%, хотя для Европы и Средней Азии она в среднем составляет 6,4%. Наиболее выгодными оказались переводы из России в Грузию, - передает РБК.
При этом объем переводов из России в долларовом эквиваленте в 2020 году сократился. Причинами стали снижение курса рубля, низкие цены на нефть и пандемия, ухудшившая положение мигрантов. Эта тенденция свойственна для всего европейского и центральноазиатского региона, где объем переводов упал на 9,7%, до $56 млрд.
Но падение за год пандемии не стало рекордным по сравнению с другими кризисами: в 2009 году объем денежных переводов снижался на 11%, а в 2015-м — на 15%. Аналитики Всемирного банка ожидают, что в 2021 году объем денежных переводов здесь сократится еще на 3,2% из-за медленного восстановления после кризиса из-за коронавируса.
По данным ЦБ РФ, в 2020 году объем переводов из страны оказался минимальным за последние 4 года. Физические лица отправили 7,4 миллиарда, из них большая часть — 6,2 миллиарда приходится на страны СНГ.