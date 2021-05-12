Происшествия

25 минут назад

Липчане вызвали спасателей на помощь мужчине заснувшему под Петровским мостом

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#спасатели
Липчане вызвали спасателей на помощь мужчине заснувшему под Петровским мостом

Нестандартным выдалось дежурство у спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка в первый после майских каникул рабочий день.

Дважды по вызову горожан спасатели вскрывали двери. Как рассказал руководитель смены Денис Сундеев, из-за сломавшегося замка отец многодетной семьи с улицы Белана не смог попасть домой.

Во второй половине дня вместе со специалистами «Липецкгорсвета» дежурная смена занималась распиловкой повисшего на электрощитовой дерева на улице Салтыкова Щедрина (территория санатория «Липецк»).  

Вечер 11 мая спасатели встретили од Петровским мостом. Туда их привёло сообщение липчанок о неподвижно лежащем у реки со стороны Левого берега мужчине.

- По факту гражданину было, скорей, не плохо, а хорошо. Очевидно, продолжая отмечать майские праздники, он решил подремать на природе. Тем не менее, отдыхающего, насколько было возможно, привели в чувства и передали бригаде медиков, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

В конце дня трёхлетнюю девочку освобождали от пластиковой игрушки, в которой намертво застрял и уже начал опухать её палец.

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Фото пресс-службы управления ГО и ЧС Липецка.

В течение майских праздников и нерабочих дней вместе с экстренными службами  дежурная смена отряда несколько раз выезжала к местам обнаружения горожанами подозрительных предметов.

Один из них – с проводами и мигающей лампочкой – найден 4 мая на территории детского сада по улице Неделина и оказался выброшенным кем-то пожарным датчиком. В ночь на 9 мая пришлось деблокировать водителя перевернувшегося от столкновения автомобиля на улице Водопьянова. В начале недели – помогать коммунальным службам в ликвидации последствий разгулявшегося в городе сильного ветра.
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#спасатели

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