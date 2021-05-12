Пьяная ссора едва не кончилась трагедией.

В мировом суде Правобережного района рассмотрели материалы уголовного дела в отношении слесаря, жителя Липецка. Мужчину обвинили в угрозе убийством.



Как установило следствие, преступление было совершено пятничным вечером, 29 мая 2020 года. Тогда возле дома №74 по улице Маяковского поссорились двое мужчин. Один из них, обвиняемый, был пьян. В ходе потасовки мужчина схватился за нож и пошел на своего оппонента со словами: «Я тебе сейчас брюхо вспорю! Иди сюда, я тебя сейчас буду убивать!». Второй участник конфликта воспринял угрозу реально, обратился в полицию. На буйного липчанина завели уголовное дело.



К моменту передачи дела в суд конфликт между мужчинами был исчерпан. Обе стороны заявили о примирении и попросили прекратить уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство: уголовное дело закрыли.