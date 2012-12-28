«Тот самый Липецк»: самый широкий водопад Черноземья и остатки канатной дороги

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы» посвящен липецкой плотине. Из выпуска вы узнаете:

- когда в городе построили самый широкий водопад Черноземья;- зачем заключенных вывозили в лес;- что за «мегалиты» стоят в зарослях у реки в районе улицы Механизаторов;- где в Липецке находилось древнейшее озеро.