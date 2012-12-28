Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
А знаете ли вы
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сегодня, 09:11
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«Тот самый Липецк»: самый широкий водопад Черноземья и остатки канатной дороги
Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы» посвящен липецкой плотине. Из выпуска вы узнаете:
- зачем заключенных вывозили в лес;
- что за «мегалиты» стоят в зарослях у реки в районе улицы Механизаторов;
- где в Липецке находилось древнейшее озеро.
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