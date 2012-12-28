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А знаете ли вы
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сегодня, 09:11
2

«Тот самый Липецк»: самый широкий водопад Черноземья и остатки канатной дороги

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы» посвящен липецкой плотине. Из выпуска вы узнаете:

- когда в городе построили самый широкий водопад Черноземья;

- зачем заключенных вывозили в лес;

- что за «мегалиты» стоят в зарослях у реки в районе улицы Механизаторов;

- где в Липецке находилось древнейшее озеро.
тот самый Липецк
а знаете ли вы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Липчанин
36 минут назад
Очень классно ! Спасибо вам большое !
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Ксю
54 минуты назад
Спасибо за рубрику!Ооочень интересно!
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