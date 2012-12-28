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Общество
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38 минут назад
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Сокольцы пожаловались на испорченный сквер
Его благоустраивали несколько лет.
У этого сквера непростая история. Еще в 2022 году сокольцы попросили благоустроить территорию во время онлайн голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сквер приводили в порядок несколько лет, GOROD48 писал о том, что работы шли со скрипом, в дело тогда даже вмешалась прокуратура, чтобы подбодрить подрядчиков.
И вот теперь сокольцы жалуются на то, что сквер испорчен.
Липчнин Андрей Смыслов, чье имя носит сквер, посмертно награжден Орденом Красного Знамени. 28 мая 1985 года на территории Афганистана в районе Кандагара боевая машина «Град», старшим которой был лейтенант Смыслов, попала в засаду. В неравном бою, когда кончились патроны, раненый липчанин не сдался в плен, подорвал себя гранатой.
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