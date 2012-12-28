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сегодня, 12:23
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В ДТП на окраине Липецка погибла 29-летняя женщина

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии.

В ДТП, которое произошло сеголня утром у дома № 49а на улице Минской, погибла 29-летняя пассажирка легкового автомобмиля. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня на окраине Липецка столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и автобус, который ехал без пассажтров.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции Липецкой области
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Печально
8 минут назад
Сочувствую и соболезную родным и близким. Летом потеряли свою подругу , тоже ДТП. Берегите себя и близких(
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Город 48
44 минуты назад
Очень жаль. Печально
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
сегодня, 12:36
Дорога какток. Куда летите то? На тот боитесь не успеть? Там всем места хватит, не спешите.
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Александр Н.
сегодня, 12:35
Соболезнование, печаль на новый год.
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