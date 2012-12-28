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Происшествия
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сегодня, 12:23
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В ДТП на окраине Липецка погибла 29-летняя женщина
В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии.
Напомним, сегодня на окраине Липецка столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и автобус, который ехал без пассажтров.
Видео: пресс-служба Госавтоинспекции Липецкой области
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