Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Общество
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сегодня, 19:50
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Завтра на дорогах будет скользко
Спасатели дали советы, как не упасть на улице.
В МЧС России по Липецкой области рекомендовали горожанам принять меры, чтобы не получить травмы. Завтра стоит выйти на улицу в малоскользящей обуви, на каблуки прикрепить металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком или наждачной бумагой.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание надо обратить на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении надо присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постараться сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.
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