Завтра на дорогах будет скользко

Спасатели дали советы, как не упасть на улице.

Спатели предупредили липчан о том что в течение суток 31 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица.В МЧС России по Липецкой области рекомендовали горожанам принять меры, чтобы не получить травмы. Завтра стоит выйти на улицу в малоскользящей обуви, на каблуки прикрепить металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком или наждачной бумагой.Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание надо обратить на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении надо присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постараться сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.