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459
сегодня, 19:50
6

Завтра на дорогах будет скользко

Спасатели дали советы, как не упасть на улице.

Спатели предупредили липчан о том что в течение суток 31 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица.

В МЧС России по Липецкой области рекомендовали горожанам принять меры, чтобы не получить травмы. Завтра стоит выйти на улицу в малоскользящей обуви, на каблуки прикрепить металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком или наждачной бумагой.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание надо обратить на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении надо присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постараться сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.
гололед
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Человек
2 минуты назад
Планировал на велосипеде покататься ,так как обещали на завтра до +4 , значит не судьба !
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пешеход
2 минуты назад
Опять водятлы будут тупить.
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!
сегодня, 20:15
Чтобы не упасть на улице - лёд вовремя надо песком посыпать.
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Так то
21 минуту назад
Чтобы не упасть на улице - надо аккуратно ходить, а не нестись сломя голову.
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!!!
46 минут назад
И Сольцы, Сольцы не жалейте! Что бы подмётки скручивались и отваливались! Ну а про машины уж молчу...
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16 район
сегодня, 20:04
Всем в здравие и без травм в новый год желаю
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