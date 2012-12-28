Все аварийные службы начинают работать в особом режиме

Липчане жалуются на отсутствие воды.

Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко провёл с главами муниципалитетов, руководством МЧС и Росгвардии совещание по вопросам реагирования на нештатные ситуации, которые могут случиться в новогоднюю ночь и праздничные выходные, сообщила пресс-служба областного правительства.Мэрии Липецка поручено сегодня же проверить сигналы от горожан. В последние дни липчане жаловались на отсутствие воды в 15-м микрорайоне, на улице 50 лет НЛМК, а также в домах на улицах Котовского и Гагарина, в районе Быханова сада.Отдельное внимание участники совещения уделили возможной угрозе атаки БПЛА. Спецслужбы уже переведены в повышенную готовность.