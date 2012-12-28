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676
сегодня, 17:16
7

Все аварийные службы начинают работать в особом режиме

Липчане жалуются на отсутствие воды.

Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко провёл с главами муниципалитетов, руководством МЧС и Росгвардии совещание по вопросам реагирования на нештатные ситуации, которые могут случиться в новогоднюю ночь и праздничные выходные, сообщила пресс-служба областного правительства.

Мэрии Липецка поручено сегодня же проверить сигналы от горожан. В последние дни липчане жаловались на отсутствие воды в 15-м микрорайоне, на улице 50 лет НЛМК, а также в домах на улицах Котовского и Гагарина, в районе Быханова сада.

Отдельное внимание участники совещения уделили возможной угрозе атаки БПЛА. Спецслужбы уже переведены в повышенную готовность.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
праздники
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Комментарии (7)

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Спрутс
13 минут назад
Такой "особый режим" бы простым гражданам - только при экстренных ситуациях выезжать и заклеивать дешёвкой )
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Виолетта Эвальдовна
21 минуту назад
Люди прокуривают и пропивают в разы больше,чем стоит такси. Чего ныть то.
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Желябова 7
21 минуту назад
Батареи еле теплые уже 3 неделю.
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Елена
26 минут назад
Наверное поэтому уже с 30 декабря отменили много пригородных маршрутов. Люди из пригорода не могут уехать ни на работу ни с работы. Вообще не все улетели в теплые края, простые люди работают и днем и ночью все праздники, а домой добраться не на чем. Такси подняли цены в три раза. И зачем такой новый год, одни нервы.
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Света
27 минут назад
Осенний проезд 12 Нет отопления!
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Аль Капоне
33 минуты назад
Главы управляющий компаний уже на средиземном море собираются встретить новый год)))
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жмтель
50 минут назад
А управляющие компании готовы к такому режиму? Или все руководство уже на теплых берегах?
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