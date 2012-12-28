Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Общество
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сегодня, 17:16
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Все аварийные службы начинают работать в особом режиме
Липчане жалуются на отсутствие воды.
Мэрии Липецка поручено сегодня же проверить сигналы от горожан. В последние дни липчане жаловались на отсутствие воды в 15-м микрорайоне, на улице 50 лет НЛМК, а также в домах на улицах Котовского и Гагарина, в районе Быханова сада.
Отдельное внимание участники совещения уделили возможной угрозе атаки БПЛА. Спецслужбы уже переведены в повышенную готовность.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
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