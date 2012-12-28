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335
сегодня, 15:12
1

Липецкие врачи начали проводить исследования с использованием углекислого газа

ЛОКБ получила новое оборудование.

Эндоскописты Липепкой областной клинической больницы начали проводить исследования с использованием углекислого газа.

«Несмотря на то, что обследование толстой кишки можно провести под анестезией, больные часто, после исследования, испытывают дискомфорт, связанный с распиранием воздухом. Воздух вводят во время исследования, чтобы расправить и осмотреть хорошо все стенки кишки», — пояснили в областном управлении здравоохранения.

В ЛОКБ появился аппарат, который вводит в кишку не воздух, а углекислый газ. В отличии от воздуха, он быстро всасывается и пациент проснувшись не ощущает дискомфорта.

С помощью нового аппарата провели исследование уже четырем пациентам.

Фото: управление здравоохранения Липецкой области
медицина
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Комментарии (1)

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Алоизий
32 минуты назад
Какой бред несут, мама дорогая.
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