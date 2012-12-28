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Здоровье
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сегодня, 15:12
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Липецкие врачи начали проводить исследования с использованием углекислого газа
ЛОКБ получила новое оборудование.
«Несмотря на то, что обследование толстой кишки можно провести под анестезией, больные часто, после исследования, испытывают дискомфорт, связанный с распиранием воздухом. Воздух вводят во время исследования, чтобы расправить и осмотреть хорошо все стенки кишки», — пояснили в областном управлении здравоохранения.
В ЛОКБ появился аппарат, который вводит в кишку не воздух, а углекислый газ. В отличии от воздуха, он быстро всасывается и пациент проснувшись не ощущает дискомфорта.
С помощью нового аппарата провели исследование уже четырем пациентам.
Фото: управление здравоохранения Липецкой области
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