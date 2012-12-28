В 23 липецких многоэтажках отключили холодную воду

Из-за ремонта.

Сотрудники «РВК-Липецк» временно ограничили подачу холодной воды липчанам, живущим на улицах Космонавтов 22/1, 22, 20/1, 20, 18/1, 18, 16/1, 16, 14/2, 14, 12, 12/2, 6/1, 16а, 20а, 6, 10, 8, 2 и Гагарина 67а, 73/3, 63, 63а.Воду откючили в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.