Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Руководителя стройфирмы оштрафовали на 670 000 рублей за нарушение срока исполнения контракта
Общество
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сегодня, 12:37
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В 23 липецких многоэтажках отключили холодную воду
Из-за ремонта.
Воду откючили в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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