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Доброе утро, Липецк!
Встречаем середину рабочей недели, 12 мая. Сегодня в Липецке откроют легкоатлетические соревнования, проведут испытания для выпускников-должников. Школьники и родители могут пройти анонимный опрос об условиях образования.
В среду в Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем будет от +14 до +16 градусов.
День 12 мая стал самым теплым в Липецке в 2013 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.
Дороги
В микрорайоне «Елецкий» приступили к строительству новой дороги. Она свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. Работы начали с обустройства основания будущей проезжей части шириной порядка семи метров в районе Елецкого шоссе. Всего предстоит провести работы на участке общей площадью около 6200 квадратных метров. Помимо новой дороги здесь до конца года должны оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, ливневой канализации дорожное ограждение.
Отличный завтрак
Блогер Любаша предлагает варианты сытного и вкусного начала дня.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Итоговое сочинение
Итоговое сочинение в дополнительный срок пройдет сегодня, 12 мая. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет». 12 мая его смогут написать обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам. Продолжительность написания итогового сочинения составляет 235 минут.
Лучшие из лучших
12 и 13 мая на стадионе «СК «Липецкий металлург» (Адмирала Макарова,1) пройдут чемпионат и первенство Липецкой области по лёгкой атлетике. Соревнования проводятся без зрителей с учетом рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. На месте проведения будет действовать масочный режим.
Опрос о школах
В школах Липецкой области проводят независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности. Онлайн-анкету независимой оценки могут заполнить ученики, достигшие 14-летия, и родители или законные представители обучающихся. Респондентам подготовили 15 вопросов. Например, у них интересуются удобная ли в школе мебель, есть туалет, чистый пол и стены, хорошо ли ориентироваться в организации. Спросили родителей и про предложения по улучшению условий оказания услуг в школах.
Электронные выборы
С 12 по 14 мая 2021 года в России проводят Общероссийскую тренировку системы Дистанционного электронного голосования – это один из современных способов голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к Сети. Проверка работы системы будет запущена на Госуслугах. Оценить корректность работы смогут те, кто подал заявки.
Выпечка для ума
На улице, наконец-то, распогодилось! Чем не повод выйти на прогулку? В качестве спутника можно выбрать интересный подкаст. Например, проект «Изюм без булки»(16+). Автор подскаста увлекательно рассказывает о совершенно разных сферах жизни – от нелегкой судьбы Маршака до страсти служащего порта, которая стала пропуском в жизнь для будущего миллиардера, от истории бега до археологических открытий, от Queen до антологии советских заправок. В общем, качественный и нескучный документальный подкаст про культуру и историю. Как говорится – на любой вкус и цвет.