На улице Титова дерево упало на машину, в которой находились двое детей

На упавшие из-за сильного ветра деревья продолжают жаловаться автомобилисты.

Как рассказала GOROD48 Наталья Гаврилова, накануне около 13:00 на её машину упала сухая ветка, которая помяла крышу, разбила лобовое стекло и поцарапала капот.











Автомобиль «ЗАЗ Шанс» Натальи в момент падения ветки стоял у торца дома по №4/3 на улице Титова.























В редакцию GOROD48 обратилась ещё одна липчанка с жалобой на упавшее из-за сильного ветра дерево на машину.- В машине ещё находились двое детей, к счастью, никто не пострадал, - отметила Наталья.Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, за прошедшие сутки в управление по делам ГО и ЧС Липецка поступило 16 сообщений о происшествиях, вызванных непогодой.Как сообщили GOROD48 в управление по делам ГО и ЧС Липецка, всего было 6 сообщений о падении веток и деревьев, в трёх случаях речь шла о падении на автомобили. 4 сообщения касались угрозы падения деревьев.Так, на улице Семашко дерево упало на автомобиль «Шкода», во дворе дома на улице Терешковой сук упал на «Рено, ещё один автомобиль «Рено» пострадал от падения дерева на улице Ангарской.Два сообщения касались угрозы падения металлических листов с крыш. Также жаловались на падение пластикового листа с крыши летнего кафе на Гагарина, разворота светофорного объекта на Студеновской и накренившейся на провода опоре ЛЭП на Бабушкина.По сообщению пресс-службы мэрии Липецка, понедельник 10 мая пять раз спасатели выезжали по сигналам горожан на происшествия, вызванные сильным ветром. Так, на улице Студёновской они распилили и убрали аварийное дерево, упавшее на тротуар и проезжую часть.Сегодня работы по опиловке и уборке упавших деревьев продолжаются.