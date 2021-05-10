29 минут назад
Липчане неохотно скидываются на гвоздику
Собрали всего около 16% от общей суммы сметы.
Смета восстановительных работ выглядит так:
|
1
|
Демонтаж и транспортировка конструкции на место ремонта (мастерская в г. Коломна)
|
32 000 руб.
|
2
|
Пескоструйная обработка
|
28 000 руб.
|
3
|
Ремонт и докомпановка конструкции
|
27 000 руб.
|
4
|
Грунт и окраска в цвет
|
38 000 руб.
|
5
|
Замена электропроводки, патронов, лампочек
|
67 000 руб.
|
6
|
Доставка и установка
|
38 000 руб.
- В прошлом году во время съёмок «Большой дороги с мэром» в Липецке конструкцией заинтересовался Илья Варламов и предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание» в её восстановлении, - сообщает фонд «Внимание». - Оказалось, и горожане, и представители администрации с любовью относятся к «Гвоздике» и мечтают о её ремонте и восстановлении освещения. «Гвоздика» была создана одновременно с постройкой здания — в 1967 году. Эксперт в области советского дизайна Азат Романов отметил, что конструкция имеет ключевое значение как уникальный, нетиповой проект, она является носителем локальной идентичности и важным для исторической среды города показательным элементом.В марте этого года специалисты фонда «Внимание» провели обследование конструкции и разработали план её восстановления. После проведения работ конструкцию передадут на баланс «Липецкгорсвета».
Но липчане неохотно скидываются на гвоздику: пока собрано только около 16% от необходимой суммы или 36 425 рублей. При этом в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка ранее отметили, что к реставрационным работам собираются приступить уже в мае, а завершат их к Дню города — к середине июля. Торец здания к тому времени обновит Фонд капремонта.
Фото - instagram.com/depgrad48
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