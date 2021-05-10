Общество

29 минут назад

Липчане неохотно скидываются на гвоздику

13 351
#Варламов #гвоздика
1
Липчане неохотно скидываются на гвоздику

Собрали всего около 16% от общей суммы сметы.

Напомним, Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» объявил сбор средств на восстановление советской световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира в Липецке. Нужно собрать 230 тысяч рублей, а на работы по восстановлению потребуются два месяца. Собираются полностью заменить электрику, счистить коррозию и восстановить утраты. После этого конструкцию покрасят и подключат иллюминацию.

Смета восстановительных работ выглядит так: 

1

Демонтаж и транспортировка конструкции на место ремонта (мастерская в г. Коломна)

32 000 руб.

2

Пескоструйная обработка

28 000 руб.

3

Ремонт и докомпановка конструкции

27 000 руб.

4

Грунт и окраска в цвет

38 000 руб.

5

Замена электропроводки, патронов, лампочек

67 000 руб.

6

Доставка и установка

38 000 руб.


- В прошлом году во время съёмок «Большой дороги с мэром» в Липецке конструкцией заинтересовался Илья Варламов и предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание» в её восстановлении, - сообщает фонд «Внимание». - Оказалось, и горожане, и представители администрации с любовью относятся к «Гвоздике» и мечтают о её ремонте и восстановлении освещения. «Гвоздика» была создана одновременно с постройкой здания — в 1967 году. Эксперт в области советского дизайна Азат Романов отметил, что конструкция имеет ключевое значение как уникальный, нетиповой проект, она является носителем локальной идентичности и важным для исторической среды города показательным элементом.

В марте этого года специалисты фонда «Внимание» провели обследование конструкции и разработали план её восстановления. После проведения работ конструкцию передадут на баланс «Липецкгорсвета».

Но липчане неохотно скидываются на гвоздику: пока собрано только около 16% от необходимой суммы или 36 425 рублей. При этом в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка ранее отметили, что к реставрационным работам собираются приступить уже в мае, а завершат их к Дню города — к середине июля. Торец здания к тому времени обновит Фонд капремонта.

Фото - instagram.com/depgrad48
13 351
#Варламов #гвоздика
1

Комментарии (13)

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Крокодил

3 минуты назад
А в Липецке отпескоструить и покрасить что некому? Обязательно везти в Коломну?
ответить

Гость.

3 минуты назад
Помогите пожалуйста приюту для животных Дворянское гнездо. Город 48 сделайте репортаж из приюта,может меценаты откликнуться.
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Яма и дороги

4 минуты назад
Пускай помогут и табличку рядом при содействии ....., И .......
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граф Де Ля Фер

7 минут назад
Аусть мерша проспонсирует. Можно к гвоздике потом табличку прибить - "спасибо мэру за гвоздику"
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Билли Кид

10 минут назад
Гость, Одувану свою долю тоже отпилить хочется
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Алебастер

13 минут назад
Уваркина с Артамоновым не хотят помочь городу со своих мультимиллиардов?
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Ага

14 минут назад
Скинулись жильцы этого дома, а остальным эта гвоздика по барабану
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Гость

14 минут назад
А зачем ее везти в Коломну? У нас что снять и покрасить не могут? Как будто для такой реставрации нужно особое оборудование..смех..
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Алебастер

14 минут назад
Вы с ума сошли грунт и окраска 38 000? Сусальным золотом? Там цена 10 тысяч от силы.
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Липецк

16 минут назад
У мера 130 милионов рублей задикларированных и сколько забыла, а липчане скинтесь хлеб не покупайте а на гвоздику последнее отдайте, позор
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