Собрали всего около 16% от общей суммы сметы.

1 Демонтаж и транспортировка конструкции на место ремонта (мастерская в г. Коломна) 32 000 руб. 2 Пескоструйная обработка 28 000 руб. 3 Ремонт и докомпановка конструкции 27 000 руб. 4 Грунт и окраска в цвет 38 000 руб. 5 Замена электропроводки, патронов, лампочек 67 000 руб. 6 Доставка и установка 38 000 руб.

Напомним, Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» объявил сбор средств на восстановление советской световой конструкции «Гвоздика» на фасаде дома №1 на проспекте Мира в Липецке. Нужно собрать 230 тысяч рублей, а на работы по восстановлению потребуются два месяца. Собираются полностью заменить электрику, счистить коррозию и восстановить утраты. После этого конструкцию покрасят и подключат иллюминацию.Смета восстановительных работ выглядит так:





- В прошлом году во время съёмок «Большой дороги с мэром» в Липецке конструкцией заинтересовался Илья Варламов и предложил главе Липецка помощь фонда «Внимание» в её восстановлении, - сообщает фонд «Внимание». - Оказалось, и горожане, и представители администрации с любовью относятся к «Гвоздике» и мечтают о её ремонте и восстановлении освещения. «Гвоздика» была создана одновременно с постройкой здания — в 1967 году. Эксперт в области советского дизайна Азат Романов отметил, что конструкция имеет ключевое значение как уникальный, нетиповой проект, она является носителем локальной идентичности и важным для исторической среды города показательным элементом.

В марте этого года специалисты фонда «Внимание» провели обследование конструкции и разработали план её восстановления. После проведения работ конструкцию передадут на баланс «Липецкгорсвета».Но липчане неохотно скидываются на гвоздику: пока собрано только около 16% от необходимой суммы или 36 425 рублей. При этом в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка ранее отметили, что к реставрационным работам собираются приступить уже в мае, а завершат их к Дню города — к середине июля. Торец здания к тому времени обновит Фонд капремонта.Фото - instagram.com/depgrad48