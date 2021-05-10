За сутки в Липецкой области выявлен 61 случай COVID-19, двое больных коронавирусом скончались

24 человека выздоровело за сутки.

Как сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Липецкой области выявлен 61 случай COVID-19, 24 человека выздоровело за сутки, двое скончались.



В Липецкой области всего на данный момент зафиксировано 30 458 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 363 пациента выздоровели, 681 скончался.



За последние сутки в России выявлено 8 465 случаев COVID-19, 6774 человека выздоровели, 321 умер.



Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 4 888 727 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 4 502 906 человек, 113 647 человек умерли от коронавируса.