В Липецке изъяты 355 пачек немаркированных сигарет

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики в киоске на улице Филипченко обнаружили склад немаркированной табачной продукции.



Как сообщает управление потребрынка, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».



355 пачек немаркированных сигарет изъяты до рассмотрения административного дела.



Напомним, что с 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена.