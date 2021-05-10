Общество

29 минут назад

В Липецке изъяты 355 пачек немаркированных сигарет

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#сигареты #табак
В Липецке изъяты 355 пачек немаркированных сигарет

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики в киоске на улице Филипченко обнаружили склад немаркированной табачной продукции.

Как сообщает управление потребрынка, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации».

355 пачек немаркированных сигарет изъяты до рассмотрения административного дела.

Напомним, что с 1 июля 2020 года продажа немаркированной табачной продукции запрещена.
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#сигареты #табак

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