Молодых чиновников научат креативно мыслить и контролировать эмоции

Управление делами администрации Липецкой области объявило конкурс на организацию образовательных курсов для молодых государственных служащих. На серию тренингов готовы потратить до 926 666 рублей.

Молодых чиновников ждет цикл образовательных мероприятий, который включает в себя стратегическую сессию, тренинг на командообразование, тренинги «Эффективные коммуникации», «Креативное мышление» и «Как понимать, распознавать и контролировать собственные эмоции», воркшоп «Индивидуальный план развития», дизайн-сессию,форум, а также повышение квалификации по программе «Экономическая и финансовая безопасность в условиях цифровой экономики».



Молодые чиновники будут проходить курсы с момента заключения контракта по 30 сентября 2021 года. Образовательные блоки рассчитаны 70 человек. Форум планируют провести до начала осени. Молодых чиновников будут не только учить за счет областного бюджета, но и кормить. В документации к тендеру есть примерное меню для участников форума:



- завтрак: масло сливочное (10 г), сыр (25 г), каша рисовая (300 г), какао с молоком (200 мл), батон нарезной (100 г);

- обед: салат из свежих огурцов (100 г), суп из овощей со свининой и сметаной (300 г/15 г/5 г), жаркое по-домашнему (250 г), компот из сухофруктов (200 мл), хлеб ржано-пшеничный (100 г);

- ужин: салат из капусты с маслом растительным (100 г), рыба припущенная (100 г), соус белый основной (50 г), картофельное пюре (200 г), сок (200 мл), кефир (200 мл), хлеб/батон (50 г).



Определение подрядчика запланировано на середину мая.