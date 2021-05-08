Общество

10 минут назад

Молодых чиновников научат креативно мыслить и контролировать эмоции

1 110
#тендер #обучение
Молодых чиновников научат креативно мыслить и контролировать эмоции

Управление делами администрации Липецкой области объявило конкурс на организацию образовательных курсов для молодых государственных служащих. На серию тренингов готовы потратить до 926 666 рублей.

Молодых чиновников ждет цикл образовательных мероприятий, который включает в себя стратегическую сессию, тренинг на командообразование, тренинги «Эффективные коммуникации», «Креативное мышление» и «Как понимать, распознавать и контролировать собственные эмоции», воркшоп «Индивидуальный план развития», дизайн-сессию,форум, а также повышение квалификации по программе «Экономическая и финансовая безопасность в условиях цифровой экономики».

Молодые чиновники будут проходить курсы с момента заключения контракта по 30 сентября 2021 года. Образовательные блоки рассчитаны 70 человек. Форум планируют провести до начала осени. Молодых чиновников будут не только учить за счет областного бюджета, но и кормить. В документации к тендеру есть примерное меню для участников форума:

- завтрак: масло сливочное (10 г), сыр (25 г), каша рисовая (300 г), какао с молоком (200 мл), батон нарезной (100 г);
- обед: салат из свежих огурцов (100 г), суп из овощей со свининой и сметаной (300 г/15 г/5 г), жаркое по-домашнему (250 г), компот из сухофруктов (200 мл), хлеб ржано-пшеничный (100 г);
- ужин: салат из капусты с маслом растительным (100 г), рыба припущенная (100 г), соус белый основной (50 г), картофельное пюре (200 г), сок (200 мл), кефир (200 мл), хлеб/батон (50 г).

Определение подрядчика запланировано на середину мая.
1 110
#тендер #обучение

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

н-дя

3 минуты назад
Видимо старые чиновники(мамы,папы)молодых,таким образом озаботились о своих чадах....
ответить

Еще в рубрике

«Русборг» против непогоды
#русборг #фестиваль #реконструкция
8
«Русборг» против непогоды

57 минут назад

Общество
Липчан предупреждают об усилении ветра
#погода #предупреждение
4
Липчан предупреждают об усилении ветра

сегодня, 15:37

Общество
Чаплыгинского Шарика обезглавили
#вандализм #благоустройство
12
Чаплыгинского Шарика обезглавили

сегодня, 15:05

Общество
Магазин выставили на улицу из-за долгов по «коммуналке»
#аренда
5
Магазин выставили на улицу из-за долгов по «коммуналке»

сегодня, 14:45

Общество
Школьная контрольная дорого обошлась липчанке
14
Школьная контрольная дорого обошлась липчанке

сегодня, 14:08

Общество
В Липецкой области выставили на торги две вековые школы
#торги #приватизация
12
В Липецкой области выставили на торги две вековые школы

сегодня, 14:04

Общество