Куда сходить 9 Мая в Липецке?

Программа праздника и все о салютах.

9 мая Липецк вместе со всей Россией будет праздновать День Победы. Из-за коронавирусных ограничений часть привычной программы переведена в онлайн, как шествие «Бессмертного полка», а часть – существенно откорректирована, как праздничный салют. Какую программу подготовили липчанам на 9 мая – в нашей афише событий.9 Мая торжественное мероприятие, посвященное 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 10:00 на площади Героев. В этом году участники парада соберутся в семь «коробок». Далее по программе – хореографический этюд под композицию «Сквозь пламя» под «Реквием по мечте», выступление ансамбля барабанщиц «Катюша», возложение венка и цветов к Вечному огню. Завершится мини-парад минутой молчания и маршем расчетов.Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая на шести площадках.с 18.00 до 22.00 гостей ждёт концертная программа «Подвигу народа жить в веках».Паркждёт липчан в 11.00 на концерт Липецкого духового оркестра. Он пройдёт возле памятника Скороходову. В 12.00 посетители увидят на сцене музыкальный спектакль «А песни уходят на войну». В 18.00 начнётся вечерняя концертная программа. Гостей ждут выступления ансамбля «Забытые мелодии», кавер-бенда «Fant-A», Алексея Дедяева и инструментальной группы «Ля-Мажор».На главной сценев 18.00 зрителей встретит военный оркестр Управления Росгвардии по Липецкой области. Также в программе выступления «Забытых мелодий», Алексея Дедяева, артистов Липецкой государственной филармонии. В 20.45 липчан ждёт музыкальный спектакль «А песни уходят на войну», а в 21.30 на сцену выйдет кавер-бенд «Аляска».Празднование наначнётся в 13.00. Здесь стартует акция «Театр на свежем воздухе». Липчане увидят театральные зарисовки о военных годах. В 14.30 артисты Дома музыки исполнят песни прошлых лет. В 15.00 стартует трансляция акции «Бессмертный полк». С 18.00 до 22.00 липчане будут смотреть под открытым небом фильмы о войне.Праздничная программа «Герои в памяти» развернётся в 18.30 на территории. В День Победы у входа в парк появится стена, на которой каждый житель города сможет разместить фото своего героя, его историю или копию документа. Если документов или фотографий не осталось, можно написать имя и фамилию воевавшего родственника на специальных бланках и прикрепить на стене. Здесь же будут звучать истории о новолипчанах, воевавших на фронтах и служивших в тылу. Также специально ко Дню Победы состоится показ спектакля, актерами в котором станут сотрудники НЛМК. Истории новолипчан, основанные на письмах, сохранившихся в музее, оживут на сцене амфитеатра в парке Металлургов.Основные городские празднества пройдут вВ 12.00 начнут работу интерактивные площадки.- «Жизнь в СССР», здесь будет поддерживаться соответствующий антураж: липчане увидят ретро-автомобили, автоматы с газировкой, бидоны с квасом, лотки с мороженым, старинный магазин.- «Детство в СССР», гостей ждёт выставка игрушек, воспоминания о пионерии, стилизованный костер и песни под гитару. Детям предложат игры советского периода.- «Спорт в СССР», посетители смогут сдать нормы ГТО, сыграть в городки.- «Советская квартира», музейная экспозиция, в которой липчан ждут мастер-классы.- «Поэзия СССР 2.0», здесь гости увидят старый шкаф с выставкой произведений прошлого века, сделают фото в фотозонах, послушают стихи и песни, пройдут квест.Площадки завершат работу в 17.00.В 18.00 у ЦСО «Потешкино» начнётся спортивная программа «Зарница». В это время на сцене зрителей ждёт концерт Липецкого духового оркестра.В 19.00 стартует праздничная программа «Победный Май». Свои выступления подарят лучшие творческие коллективы и артисты областного центра. Среди них государственный театр танца «Казаки России», Александр Бородин, Ирина Мифтахова, ансамбль народного танца «Русь», Евгений Платошкин, кавер-группа «The Stuff», ансамбль народного танца «Русь» и многие другие.Завершится программа9 Мая в 21.55 тысячи залпов взмоют в небо с 14 точек. Это пространства по адресам: Писарева, 16; Доватора, 4,2; Строителей 8,12; Космонавтов, д.8,10; площадки в районе Торнадо и у школы №35 в Ссёлках, территории перед домами и дворцами культуры «Городской», «Матыра», «Рудничный», «Луч», а также "Быханов сад", Сокольский парк, Нижний и парк Победы.