В Липецкой области дожди и до +16

Днем 8 мая и ночью 9 мая через территорию Липецкой области пройдут холодные атмосферные фронты атлантического циклона, которые принесут с собой дожди разной интенсивности. 10 мая атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +14 до +16 градусов.



День 8 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 1 градус мороза.