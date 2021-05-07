За кражу строительных инструментов липчанину грозит наказание до 5 лет лишения свободы

Стоимость похищенного оценили в 85 000 рублей.

Злоумышленник отогнул металлический лист строительного вагончика, расположенного у дома № 2 по улице Малые Ключи. Добычей подозреваемого стали перфораторы, шуруповерты, дрель и электропила общей стоимостью 85 000 рублей.



Полицейские задержали подозреваемого, а похищенное изъяли. В отношении 48-летнего ранее судимого фигуранта следователем отдела по расследованию преступлений отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



— Также сотрудники полиции располагают информацией о причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, имевших место на территории областного центра, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области

