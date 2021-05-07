Евгения Уваркина задекларировала 126 588 214 рублей дохода за 2020 год

По сравнению с 2019-м глава Липецка стала богаче в 2,3 раза.

Сегодня на сайте администрации Липецка в разделе «Противодействие коррупции» опубликована декларация о доходах главы города Евгении Уваркиной за 2020 год.Из документа следует, что в прошлом году мэр Липецка заработала 126 588 214 рублей. Напомним, что в 2019 году Евгения Уваркина отчиталась о 53 820 763 рублях дохода (кресло мэра Евгения Уваркина заняла 1 апреля 2019 года, а вступила в должность без приставки «и.о» прошлым летом, заработав как глава Липецка 1,4 миллиона рублей). Выходит, за год мэр Липецка стала богаче в 2,3 раза!- Я пришла работать в администрацию Липецка из предпринимательской сферы. В соответствии с законом, я передала свою долю в бизнесе в доверительное управление, однако продолжила быть акционером компании, что не противоречит действующим нормам. Большая часть моего дохода 126,5 миллиона рублей - дивиденды от ценных бумаг, в том числе полученные от сделки по продаже части активов. При этом за работу в должности главы городской администрации мне заплатили 1 756 343 рубля, - прокомментировала GOROD48 источники своих доходов Евгения Уваркина.Заметим, что сестра-близнец мэра Липецка, депутат областного Совета Елена Латышева, также стала в прошлом году значительно богаче. Если по итогам 2019 года как заместитель директора Группы компаний «ТРИО» Евгения Латышева отчиталась о доходе в 73,8 млн рублей, то в декларации о доходах за 2020 год Елена Латышева указала уже 322,5 миллиона рублей (на нее зарегистрированы, в том числе, дом в 690 квадратных метров, железнодорожный путь и прицеп).