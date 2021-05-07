Общество

27 минут назад

Евгения Уваркина задекларировала 126 588 214 рублей дохода за 2020 год

13 671
#декларация о доходах #Евгения Уваркина
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Евгения Уваркина задекларировала 126 588 214 рублей дохода за 2020 год

По сравнению с 2019-м глава Липецка стала богаче в 2,3 раза.

Сегодня на сайте администрации Липецка в разделе «Противодействие коррупции» опубликована декларация о доходах главы города Евгении Уваркиной за 2020 год.

Из документа следует, что в прошлом году мэр Липецка заработала 126 588 214 рублей. Напомним, что в 2019 году Евгения Уваркина отчиталась о 53 820 763 рублях дохода (кресло мэра Евгения Уваркина заняла 1 апреля 2019 года, а вступила в должность без приставки «и.о» прошлым летом, заработав как глава Липецка 1,4 миллиона рублей). Выходит, за год мэр Липецка стала богаче в 2,3 раза!

- Я пришла работать в администрацию Липецка из предпринимательской сферы. В соответствии с законом, я передала свою долю в бизнесе в доверительное управление, однако продолжила быть акционером компании, что не противоречит действующим нормам. Большая часть моего дохода 126,5 миллиона рублей - дивиденды от ценных бумаг, в том числе полученные от сделки по продаже части активов. При этом за работу в должности главы городской администрации мне заплатили 1 756 343 рубля, - прокомментировала GOROD48 источники своих доходов Евгения Уваркина.


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Заметим, что сестра-близнец мэра Липецка, депутат областного Совета Елена Латышева, также стала в прошлом году значительно богаче. Если по итогам 2019 года как заместитель директора Группы компаний «ТРИО» Евгения Латышева отчиталась о доходе в 73,8 млн рублей, то в декларации о доходах за 2020 год Елена Латышева указала уже 322,5 миллиона рублей (на нее зарегистрированы, в том числе, дом в 690 квадратных метров, железнодорожный путь и прицеп).
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#декларация о доходах #Евгения Уваркина
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Комментарии (13)

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Нннн да...

4 минуты назад
Живите, живите и ни в чём себе не отказывайте...
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Правда

10 минут назад
С таким доходом и на параде буде весело , а в сердце - гордость за родную державу !
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Ник

10 минут назад
Красава
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граф Де Ля Фер

11 минут назад
Две сестры на поллярда поднялись. Тяжкий труд и самозабвенная отдача любимому делу - учитесь, липчане
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1

11 минут назад
Кто это?
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Липчанин

12 минут назад
Да молодец
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60+

12 минут назад
Всех воров во власти раскулачим и в магодан . Народ долго терпеть этого безпридела не будет завсе спросим и мильены экспроприируем .
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Dc

12 минут назад
Липецкие граждане за вас рады
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Викторм

13 минут назад
Что в голове у пишущего? Она не богаче стала, а доход увеличился. А общее состояние, понятно, больше. Сказано же - дивиденды и продажа недвижимости.
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Мост

13 минут назад
Пусть с Валаном скинутся и третий мост построят липчанам. Хоть какая-то от них будет польза
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