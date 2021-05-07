У липецкого театра драмы высадили рябину

Накануне вечером, 6 мая, возле здания театра артисты вместе со зрителями заложили «Сад памяти». Свое участие во Всероссийской акции коллектив посвятил сотрудникам театра, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, об этом теперь написано на установленной рядом мемориальной плите.

Для Сада памяти коллектив театра выбрал рябиновые деревья, пять саженцев по ассоциации с пятиконечной звездой. Помимо артистов и зрителей в акции приняли участие представители Липецкого авиацентра.



— Через участие во Всероссийской акции мы выражаем бесконечное уважение и преклонение перед ратным подвигом сотрудников театра, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Война стала суровым испытанием и для тех, кто обязан был продолжить работу в родном городе. Театр долгое время был прифронтовым. Липецкие артисты выезжали и выступали в непосредственной близости к передовой. Через город почти непрерывным потоком шли военные. Липецкий театр давал спектакли каждый вечер, а по утрам выступал перед ранеными в госпиталях. Так, артисты своим трудом помогали поддерживать боевой дух солдат. Только за один 1942 год для бойцов действующей армии театр дал 134 спектакля и организовал 859 концертов, — рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Татьяна Горелова.



С липецким театром связаны судьбы двух летчиков — Героев Советского Союза. Это участник обороны Ленинграда — Сергей Литаврин (до войны он работал актером Липецкого театра), и легендарный ас — Михаил Водопьянов (во время войны он еще и писал пьесы для липецкой сцены).



После посадки рябин состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «В лесу прифронтовом».



— Идею сделать в преддверии 9 мая постановку, по форме напоминающую выступление фронтовой концертной бригады, режиссеру и автору инсценировки Николаю Чебыкину навеяли сохранившиеся в театре письменные воспоминания актеров о работе в 40-х годах прошлого века. Цитаты из этих документальных свидетельств были зачитаны во время спектакля. Также, со сцены звучали стихи поэтов — фронтовиков, — сообщили в пресс-службе театра.



Фото: пресс-служба Липецкого театра драмы

