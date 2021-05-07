Воровки попали на запись видеокамеры пенсионерки

Видеотехника была установлена в квартире липчанки.

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20 апреля в отдел полиции № 6 поступило обращение о том, что неизвестная женщина украла деньги и имущество из квартиры 92-летней липчанки. Незваная гостья дважды приходила к пенсионерке.



В квартире пожилой женщины расположены камеры видеонаблюдения, просмотрев их записи, полицейские выяснили, что злоумышленница действовала не одна, а с напарницей. Пока одна отвлекала хозяйку квартиры, другая незаметно проходила в соседнюю комнату и забирала ценности.



В какой-то момент незнакомка заметила камеру и попыталась скрыть лицо, но было уже поздно. После визитов пенсионерка лишилась смарт-часов, около 2000 рублей и продуктов питания. Общая сумма причиненного ущерба составила около 16000 рублей.



— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Липецку подозреваемые были задержаны, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.