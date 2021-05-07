Происшествия

сегодня, 08:50

Воровки попали на запись видеокамеры пенсионерки

19 2374
#кража #полиция
1

Видеотехника была установлена в квартире липчанки.

Загрузка плеера
20 апреля в отдел полиции № 6 поступило обращение о том, что неизвестная женщина украла деньги и имущество из квартиры 92-летней липчанки. Незваная гостья дважды приходила к пенсионерке.

В квартире пожилой женщины расположены камеры видеонаблюдения, просмотрев их записи, полицейские выяснили, что злоумышленница действовала не одна, а с напарницей. Пока одна отвлекала хозяйку квартиры, другая незаметно проходила в соседнюю комнату и забирала ценности.

В какой-то момент незнакомка заметила камеру и попыталась скрыть лицо, но было уже поздно. После визитов пенсионерка лишилась смарт-часов, около 2000 рублей и продуктов питания. Общая сумма причиненного ущерба составила около 16000 рублей.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Липецку подозреваемые были задержаны, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
19 2374
#кража #полиция
1

Комментарии (19)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

7 минут назад
Идеально!, согласен!!! Мало до ли что, в а так можно через телефон смотреть в режиме реального времени
ответить

Гость

8 минут назад
Да там серия.. Не первый случай видимо, какая подписка?! На месяц в сизо
ответить

Да уж

20 минут назад
А с какой целью вы закрываете лица подозреваемых, наоборот кто то может их узнает и обратиться в полицию
ответить

Идеально!

23 минуты назад
Дети, установите своим пожилым родителям камеры видеонаблюдения! Что б быть спокойнее за их жизнь.
ответить

Вот поэтому и воруют дальше.

24 минуты назад
Похоже они уже где-нибудь под Ставрополем или в другом месте обувают. Так как у них это в крови и налаженный вид деятельности. Если это цыгани зачем было отпускать? Вид кражи на лицо и какие ещё доказательства нужны для их задержания под стражу?
ответить

Гость

26 минут назад
А они по-другому на жизнь и не зарабатывают! Получат условно или с отсрочкой исполнения: детей у каждой куча, да и ущерб посчитают как незначительный. И будут дальше « зарабатывать».
ответить

Викторм

42 минуты назад
И, да. Опять цыганки?
ответить

Джон Ленин

44 минуты назад
А зачем вы этим двум цыгам непромытым рожи закрыли???? Что бы другие потерпевшие их не узнали????
ответить

Гость

45 минут назад
Теперь поплатятся за несоблюдение масочного режима.
ответить

Грамотей

46 минут назад
Мизантроп, "не" с глаголами пишется раздельно.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В пожаре в Данковском районе погибли мужчина и женщина
#пожар #жертвы
6
В пожаре в Данковском районе погибли мужчина и женщина

вчера, 19:40

Происшествия
В Измалковском районе произошло возгорание сухой растительности
#возгорание травы
1
В Измалковском районе произошло возгорание сухой растительности

вчера, 18:40

Происшествия
В Липецке после падения с высоты погиб мужчина
#падение с высоты
23
В Липецке после падения с высоты погиб мужчина

вчера, 18:35

Происшествия
В Липецкой области произошел пожар с жертвами
#пожар
11
В Липецкой области произошел пожар с жертвами

вчера, 18:09

Происшествия
В Липецке горит нежилое помещение
#пожар
6
В Липецке горит нежилое помещение

вчера, 17:02

Происшествия
В Ельце под грузовиком провалился грунт
#провал грунта #автомобиль
9
В Ельце под грузовиком провалился грунт

вчера, 16:03

Происшествия