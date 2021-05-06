Происшествия

42 минуты назад

Машина жителя Липецкой области попала в ДТП под Рамонью: погиб 17-летний подросток

4 947
#ДТП
Машина жителя Липецкой области попала в ДТП под Рамонью: погиб 17-летний подросток
Накануне примерно в 21.12 часов на 4 км автодороги «А-134» в Рамонском районе 33-летний водитель автомобиля «Санг Йонг Актион» врезался стоявшую в среднем ряду «Ладу Калину» под управлением 62-летнего жителя Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Воронежской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, его 17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.
4 947
#ДТП

Комментарии (4)

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Роман

11 минут назад
Металлолом фиг с ним, а вот людей жалко. Парнишке царство небесное!
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ВАСИЛИЙ

17 минут назад
ДВИЖОК НА СКАН НУЖНО ПАСТАВИТЬ 60 СИЛ ЧТОБ НЕЛЕТАЛИ И БУДЕТ ВСЕ ОК
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12

17 минут назад
Варавва, о каком металлоломе ты думаешь? Парнишка 17 лет погиб! Вот где горе...
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Варавва

22 минуты назад
дай бог, чтобы у ездуна на кореейце была страховка, калину, а вернее то что осталось теперь выкинуть
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