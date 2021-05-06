Машина жителя Липецкой области попала в ДТП под Рамонью: погиб 17-летний подросток

Накануне примерно в 21.12 часов на 4 км автодороги «А-134» в Рамонском районе 33-летний водитель автомобиля «Санг Йонг Актион» врезался стоявшую в среднем ряду «Ладу Калину» под управлением 62-летнего жителя Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Воронежской области.



В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, его 17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

