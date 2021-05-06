Происшествия

54 минуты назад

Двое детей пострадали на дорогах Липецка и Ельца

317
#ДТП
Двое детей пострадали на дорогах Липецка и Ельца

В Ельце автомобиль сбил мальчика, в Липецке - девочку

В Липецкой области за сутки в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода, - сообщили в УГИБДД России по Липецкой области. 

Вчера в Липецке, в 20:30, на ул. Гагарина  21-летний водитель,  управляя автомобилем «Рено SR»  допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 15-летнюю школьницу. Пострадавшая доставлена в ЛОКБ,  госпитализирована. По предварительным сведениям причиной ДТП стали нарушения водителем  правил проезда пешеходного перехода. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.


В Ельце,  в 16:35, на ул. Я. Фабрициуса 39-летняя автоледи, управляя автомобилем «Лексус GX 460», по предварительным сведениям  на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставила преимущество в движении 12-летнему школьнику.  Пострадавший был  доставлен в ГУЗ «Елецкая городская детская больница», госпитализирован.  

317
#ДТП

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