Двое детей пострадали на дорогах Липецка и Ельца

В Ельце автомобиль сбил мальчика, в Липецке - девочку





В Липецкой области за сутки в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода, - сообщили в УГИБДД России по Липецкой области.Вчера в Липецке, в 20:30, на ул. Гагарина 21-летний водитель, управляя автомобилем «Рено SR» допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 15-летнюю школьницу. Пострадавшая доставлена в ЛОКБ, госпитализирована. По предварительным сведениям причиной ДТП стали нарушения водителем правил проезда пешеходного перехода. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

В Ельце, в 16:35, на ул. Я. Фабрициуса 39-летняя автоледи, управляя автомобилем «Лексус GX 460», по предварительным сведениям на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставила преимущество в движении 12-летнему школьнику. Пострадавший был доставлен в ГУЗ «Елецкая городская детская больница», госпитализирован.