Студия «Алые паруса» зажгла в Нижнем парке и хочет получить имя своего создателя

Концерт не оставил равнодушными бывалых зрителей и случайных прохожих.





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Двухчасовым концертом под названием «Навстречу ветру» порадовали липчан на центральной сцене в Нижнем парке воспитанники вокально-инструментальной студии «Алые паруса».

Как рассказал GOROD48 руководитель студии Олег Миронцев, в выступлении были задействованы почти все ученики – пять музыкальных групп общей численностью около 30 человек в возврате от 10 до 18 лет.



«Алые паруса» играют в основном рок-музыку, исполняя известные произведения отечественных и зарубежных музыкантов.



- Гости Нижнего парка очень нас благодарили за выступления, - говорит Олег Миронцев, - Но для меня самое главное, что довольны остались дети: сейчас из-за санитарных ограничений у нас не так много возможностей продемонстрировать своё мастерство публике. Поэтому в Нижнем парке постарались выложиться по полной.



Студия «Алые паруса» основана в 1973 году. Сейчас она работает в Доме детского творчества имени. Сталя Шмакова. Бессменным руководителем студии был Владимир Болдырев, приложивший руку к подготовке подавляющего большинства липецких музыкантов и скончавшийся в 2019 году. Сейчас студия пытается увековечить имя своего создателя, присвоив коллективу его имя.



- Это обязательно нужно сделать, - считает Олег Миронцев, - Болдырев – настоящий уникум и историческая личность. Мы надеемся, что вопрос будет решён в самое ближайшее время.



Фото и видео Аркадия Свиридова, выпускника «Алых парусов».

