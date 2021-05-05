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Главу Долгоруковского района будут судить в Ельце
По мнению прокуратуры, с которым согласились и в областном суде, Константин Моргачев может оказать давление на Тербунский районный суд, обслуживающий территориально Долгоруковский район.
По версии следствия, глава Долгоруковского района, занимающий должность с 2011 года, злоупотребил должностными полномочиями при покупке в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо завышенной цене. В СКР региона считают, что купленная на бюджетные деньги недвижимость имела ненадлежащее качество. Ущерб, нанесенный государству в результате противоправных действий Моргачева, следствие оценило более чем 1,7 миллиона рублей, также действиями главы района нарушены права сирот, которые с 2015 года не могли пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам). Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем пяти лет претензионной работы с их поставщиком не вел.
Судить Константина Моргачева должны были по месту совершения инкриминируемого преступления, то есть в Тербунском районном суде, обслуживающим территориально Долгоруковский район. Однако прокурор района Вячеслав Сазонов решил, что обвиняемый может оказать давление на суд.
- Моргачеву предъявлено обвинение в совершении преступления в тот период, когда он был главой Долгоруковского района. Постановлением Тербунского районного суда от 4 декабря 2020 года Моргачев временно отстранялся от должности главы района на период предварительного следствия. На сегодняшний день предварительное расследование закончено. Дело передано в районный суд. А Моргачев вновь приступил к исполнению обязанностей главы администрации района. Таким образом, в настоящий момент сохраняется фактическое влияние Моргачева на деятельность государственных и общественных институтов. Он создает угрозу объективному и беспристрастному правосудию. Кроме того, администрация Долгоруковского района признана одним из потерпевших от действий Моргачева, а свидетели по делу - бывшие и действующие сотрудники администрации Долгоруковского района. Все это говорит о необходимости передать уголовное дело по обвинению Моргачева в другой районный суд, - заявила в суде гособвинитель Лариса Шмелева.
Напомним, что это не первый случай, когда дела чиновников изымаются из Тербунского районного суда. Ранее уголовное дело экс-главы Тербунского района Сергея Иванова, обвиненного в превышении должностных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ) отправили в Задонский районный суд.
Константин Моргачев и его адвокат Олег Ткачев высказали недоумение заявлениям прокуратуры о возможном давлении на «государственные и общественные институты».
- Ходатайство полностью надуманное. Мой клиент не собирается оказывать давление на свидетелей и потерпевшие стороны. Дело расследовалось в течение года. И лишь на конечной стадии предварительного расследовании мой клиент был вызван и ему было предъявлено обвинение. После ознакомления с ним он дал все исчерпывающие объяснения следствию. Мой клиент ни на кого не оказывал давление. Долгоруковский район находится в подсудности Тербунского районного суда. Поэтому Тербунский районный суд может рассмотреть уголовное дело и вынести решение по существу, - сказал защитник подсудимого.
Впрочем, Константин Моргачев и его адвокат были не против и рассмотрения уголовного дела в другом суде региона. И попросили для удобства свидетелей по делу, большинство из которых жители Долгоруково и Липецка, провести судебное следствие в Задонске.
Судья Татьяна Фролова решила иначе, определив, что дело главы Долгоруковского района будет рассмотрено в Елецком районном суде.