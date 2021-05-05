Происшествия

36 минут назад

Главу Долгоруковского района будут судить в Ельце

367
#Константин Моргачев #суд
2

По мнению прокуратуры, с которым согласились и в областном суде, Константин Моргачев может оказать давление на Тербунский районный суд, обслуживающий территориально Долгоруковский район.

Загрузка плеера
Сегодня судья областного суда Татьяна Фролова определилась с местом отправления правосудия для главы Долгоруковского района Константина Моргачева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

20210505_102518.jpg

По версии следствия, глава Долгоруковского района, занимающий должность с 2011 года, злоупотребил должностными полномочиями при покупке в деревне Екатериновка трех квартир для детей-сирот и одного помещения для муниципальных нужд по заведомо завышенной цене. В СКР региона считают, что купленная на бюджетные деньги недвижимость имела ненадлежащее качество. Ущерб, нанесенный государству в результате противоправных действий Моргачева, следствие оценило более чем 1,7 миллиона рублей, также действиями главы района нарушены права сирот, которые с 2015 года не могли пользоваться жилыми помещениями (квартиры не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и строительным нормам). Следствие считает, что обвиняемый, зная о ненадлежащем качестве квартир, на протяжении более чем пяти лет претензионной работы с их поставщиком не вел.

Судить Константина Моргачева должны были по месту совершения инкриминируемого преступления, то есть в Тербунском районном суде, обслуживающим территориально Долгоруковский район. Однако прокурор района Вячеслав Сазонов решил, что обвиняемый может оказать давление на суд.

- Моргачеву предъявлено обвинение в совершении преступления в тот период, когда он был главой Долгоруковского района. Постановлением Тербунского районного суда от 4 декабря 2020 года Моргачев временно отстранялся от должности главы района на период предварительного следствия. На сегодняшний день предварительное расследование закончено. Дело передано в районный суд. А Моргачев вновь приступил к исполнению обязанностей главы администрации района. Таким образом, в настоящий момент сохраняется фактическое влияние Моргачева на деятельность государственных и общественных институтов. Он создает угрозу объективному и беспристрастному правосудию. Кроме того, администрация Долгоруковского района признана одним из потерпевших от действий Моргачева, а свидетели по делу - бывшие и действующие сотрудники администрации Долгоруковского района. Все это говорит о необходимости передать уголовное дело по обвинению Моргачева в другой районный суд, - заявила в суде гособвинитель Лариса Шмелева.

Напомним, что это не первый случай, когда дела чиновников изымаются из Тербунского районного суда. Ранее уголовное дело экс-главы Тербунского района Сергея Иванова, обвиненного в превышении должностных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ) отправили в Задонский районный суд.

Константин Моргачев и его адвокат Олег Ткачев высказали недоумение заявлениям прокуратуры о возможном давлении на «государственные и общественные институты».

- Ходатайство полностью надуманное. Мой клиент не собирается оказывать давление на свидетелей и потерпевшие стороны. Дело расследовалось в течение года. И лишь на конечной стадии предварительного расследовании мой клиент был вызван и ему было предъявлено обвинение. После ознакомления с ним он дал все исчерпывающие объяснения следствию. Мой клиент ни на кого не оказывал давление. Долгоруковский район находится в подсудности Тербунского районного суда. Поэтому Тербунский районный суд может рассмотреть уголовное дело и вынести решение по существу, - сказал защитник подсудимого.

Впрочем, Константин Моргачев и его адвокат были не против и рассмотрения уголовного дела в другом суде региона. И попросили для удобства свидетелей по делу, большинство из которых жители Долгоруково и Липецка, провести судебное следствие в Задонске.

Судья Татьяна Фролова решила иначе, определив, что дело главы Долгоруковского района будет рассмотрено в Елецком районном суде.
367
#Константин Моргачев #суд
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Житель Грязей изрезал мать ножом из-за спора во время просмотра телевидения
#убийство
4
Житель Грязей изрезал мать ножом из-за спора во время просмотра телевидения

57 минут назад

Происшествия
Полицейские задержали подростка-мошенника
#мошенничество
12
Полицейские задержали подростка-мошенника

сегодня, 08:42

Происшествия
Полицейские за праздничные дни раскрыли три кражи
#кражи
9
Полицейские за праздничные дни раскрыли три кражи

вчера, 15:20

Происшествия
Двое 14-летних «зацеперов» получили электротравмы в Усмани
#ожоги #дети
32
Двое 14-летних «зацеперов» получили электротравмы в Усмани

вчера, 14:28

Происшествия
В первомайские праздники на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили более пятидесяти пьяных ...
#пьяные за рулем
14
В первомайские праздники на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили более пятидесяти пьяных ...

вчера, 14:13

Происшествия
72-летний водитель погиб при столкновении автомобиля со столбом
#авария #ДТП
18
72-летний водитель погиб при столкновении автомобиля со столбом

вчера, 14:04

Происшествия