В первомайские праздники на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили более пятидесяти пьяных водителей

В эти дни в регионе проводятся мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

В ходе осуществления рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют пресечению опасных дорожных правонарушений.



За трое суток, с первого по третье мая, на территории региона автоинспекторы выявили 56 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.



Так, второго мая, в 23:03, на дороге «Липецк-Хлевное» имело место столкновение автомобиля «ВАЗ-2107» и грузовика.



Предварительно установлено, что авария произошла из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения. Нарушитель, допустивший столкновение, управлял транспортным средством в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.



Так же, в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.



Автоинспекторы просят автомобилистов не ставить под угрозу свои и чужие жизни, и напоминают, что профилактические мероприятия будут проводиться все праздничные дни.

