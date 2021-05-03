Происшествия
44 минуты назад
Суровый Липецк, или ДТП года на Кольцевой
Водитель врезался в ограждение и поехал дальше.
Загрузка плеера
Сегодня в 03:13 на площади Кольцевой произошло ДТП. Его участником стал водитель светлой легковушки. Автомобилист ехал от Центрального рынка в сторону автовокзала. На кольце его машину закрутило – из-за мокрой дороги или неудачного дрифта, и выбросило в ограждение.
ДТП попало на запись уличной камеры. Редкие автомобили, проезжавшие мимо, не стали останавливаться у места ДТП, притормозил только «ВАЗ». Впрочем, помощь попавшему в аварию водителю, видимо, не потребовалась. Он вырулил с места ДТП и, скребя запчастями по асфальту, поехал дальше по проспекту Победы.
ДТП попало на запись уличной камеры. Редкие автомобили, проезжавшие мимо, не стали останавливаться у места ДТП, притормозил только «ВАЗ». Впрочем, помощь попавшему в аварию водителю, видимо, не потребовалась. Он вырулил с места ДТП и, скребя запчастями по асфальту, поехал дальше по проспекту Победы.
Я
Николай
Николай
111
111
Вазген
очередной дристун