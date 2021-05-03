Происшествия

44 минуты назад

Суровый Липецк, или ДТП года на Кольцевой

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#авария #ДТП

Водитель врезался в ограждение и поехал дальше.

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Сегодня в 03:13 на площади Кольцевой произошло ДТП. Его участником стал водитель светлой легковушки. Автомобилист ехал от Центрального рынка в сторону автовокзала. На кольце его машину закрутило – из-за мокрой дороги или неудачного дрифта, и выбросило в ограждение.

ДТП попало на запись уличной камеры. Редкие автомобили, проезжавшие мимо, не стали останавливаться у места ДТП, притормозил только «ВАЗ». Впрочем, помощь попавшему в аварию водителю, видимо, не потребовалась. Он вырулил с места ДТП и, скребя запчастями по асфальту, поехал дальше по проспекту Победы.
6 1209
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Я

1 минуту назад
Синий , сто процентов !!!
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Николай

11 минут назад
Вазген, честно говоря, непохоже: они параллельно и прямо ехали, когда этого таскать начало.
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Николай

13 минут назад
111, кстати, да. Выдают права баранам, а они на ровном месте в ДТП попадают
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111

18 минут назад
А этого чудика вычислят в ближайшее время и на полтора годика превратиться в пешехода за оставление места ДТП.
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111

21 минуту назад
Из всех авто только один правильно проехал по кольцу
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Вазген

34 минуты назад
Его подрезал тот идиот с внутреннего ряда.
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очередной дристун

36 минут назад
с приходом тепла дристеры возвращаются на липецкие дороги
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