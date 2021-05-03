Суровый Липецк, или ДТП года на Кольцевой

Водитель врезался в ограждение и поехал дальше.

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Сегодня в 03:13 на площади Кольцевой произошло ДТП. Его участником стал водитель светлой легковушки. Автомобилист ехал от Центрального рынка в сторону автовокзала. На кольце его машину закрутило – из-за мокрой дороги или неудачного дрифта, и выбросило в ограждение.



ДТП попало на запись уличной камеры. Редкие автомобили, проезжавшие мимо, не стали останавливаться у места ДТП, притормозил только «ВАЗ». Впрочем, помощь попавшему в аварию водителю, видимо, не потребовалась. Он вырулил с места ДТП и, скребя запчастями по асфальту, поехал дальше по проспекту Победы.