Происшествия

55 минут назад

Сбитый в Липецке турист не сможет два месяца наступать на ногу

7 755
#авария #ДТП
Сбитый в Липецке турист не сможет два месяца наступать на ногу

Мужчину вчера выписали из больницы.

Пешего путешественника из Санкт-Петербурга Евгения Кутузова выписали из больницы в Липецке, где мужчина проходил лечение после ДТП. 15 апреля Евгения возле торгового центра «Липецк» сбила машина. Наезд на 32-летнего пешехода допустила 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Форд-Фокус». Туриста госпитализировали с переломом ноги.



- Мне уже стало значительно лучше. Остаюсь в Липецке - седьмого мая нужно будет снимать швы, плюс ещё дела в ГИБДД, - пишет Евгений. - Благодарю добрых местных жителей - нашелся ночлег на эти дни.

Несмотря на выписку, у пострадавшего в ДТП продолжаются проблемы со здоровьем. Врачи запретили мужчине наступать на травмированную ногу в течение двух месяцев, через восемь месяцев ему нужно будет вынимать пластины. «Так что временно являюсь инвалидом...», написал Евгений на своей страничке в соцсети.
7 755
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Ага,

25 минут назад
Лавочница, хотят дискредитировать нас перед мировым сообществом
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До свадьбы заживет,

26 минут назад
Теперь,она,просто,обязана выйти за него замуж
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Лавочница

27 минут назад
Они кажется специально приезжают в наш славный город только для того чтобы броситься под маашину коренного липчанина.
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Билли Кид

33 минуты назад
Надо было дома сидеть.. Слабак
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Гость

37 минут назад
Ну как город бордюров и идиотов на дорогах оценил уже? Приезжай к нам снова .. в парке Победы был уже? Виселицы видел)))))
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Не знал ,

48 минут назад
что липецкие водители очень опасны !
ответить

1

51 минуту назад
Будет знать как по Жемчужине Черноземья лазить
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