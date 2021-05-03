Сбитый в Липецке турист не сможет два месяца наступать на ногу

Мужчину вчера выписали из больницы.

Пешего путешественника из Санкт-Петербурга Евгения Кутузова выписали из больницы в Липецке, где мужчина проходил лечение после ДТП. 15 апреля Евгения возле торгового центра «Липецк» сбила машина. Наезд на 32-летнего пешехода допустила 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Форд-Фокус». Туриста госпитализировали с переломом ноги.- Мне уже стало значительно лучше. Остаюсь в Липецке - седьмого мая нужно будет снимать швы, плюс ещё дела в ГИБДД, - пишет Евгений. - Благодарю добрых местных жителей - нашелся ночлег на эти дни.Несмотря на выписку, у пострадавшего в ДТП продолжаются проблемы со здоровьем. Врачи запретили мужчине наступать на травмированную ногу в течение двух месяцев, через восемь месяцев ему нужно будет вынимать пластины. «Так что временно являюсь инвалидом...», написал Евгений на своей страничке в соцсети.