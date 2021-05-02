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СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области

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#коронавирус #статистика
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 63 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека, 21 пациент пошел на поправку. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 

За это же время в России выявлено 8 697 случаев COVID-19 в 82 регионах, из них 1 273 (14,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 443 922.
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#коронавирус #статистика

Комментарии (1)

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Игорь

57 минут назад
Нет никакого коронавируса. Люди умирают от остановки сердца.
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