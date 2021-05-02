СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 63 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 два человека, 21 пациент пошел на поправку. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.



За это же время в России выявлено 8 697 случаев COVID-19 в 82 регионах, из них 1 273 (14,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В стране с начала пандемии зарегистрировано 4 823 255 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 443 922.

