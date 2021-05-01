48 минут назад
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек
Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 29 903 случая новой коронавирусной инфекции, 27 139 человек выздоровели, 658 человек умерли, в том числе за последние сутки умерли три человека, 2 106 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 34, на втором месте с большим отрывом Лебедянский район — 8, на третьем Елецкий район — 5. В Ельце и Грязинском районе — по 4, в Воловском, Данковском и Задонском районах — по 2, в Липецком, Усманском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
Игорь