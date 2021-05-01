Коронавирус

48 минут назад

За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек

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#коронавирус
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба,  зарегистрированы 29 903 случая новой коронавирусной инфекции, 27 139 человек выздоровели, 658 человек умерли, в том числе за последние сутки умерли три человека, 2 106 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 250 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 856 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. Больше половины из них в Липецке — 34, на втором месте с большим отрывом Лебедянский район — 8, на третьем Елецкий район — 5. В Ельце и Грязинском районе — по 4, в Воловском, Данковском и Задонском районах — по 2, в Липецком, Усманском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Игорь

44 минуты назад
Нет никакого ковида!
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