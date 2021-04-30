За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 51 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 29 839 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 098 человек выздоровели, 655 человек умерли, в том числе сегодня 4 человека, 2 086 — лечатся.

В больницах находятся 236 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 850 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 64 случая инфицирования коронавирусом. Бессменный лидер Липецк — 33 случая, на втором месте Грязинский район — 10, в Лебедянском районе — 3. В Добринском, Добровском, Задонском, Краснинском и Липецком районах — по 2, в Лев-Толстовском, Тербунском, Воловском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском, Измалковском районах и Ельце — по одному заболевшему.