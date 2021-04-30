Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +19

4 458
#дожди
2
В Липецкой области дожди, грозы и до +19

1 и 3 мая Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с запада – пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. 2 мая регион окажется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 3 мая – 13-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 2 мая – 10-12 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от +7 до +12 градусов, днем будет от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные, а днем умеренные дожди. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов. 

День 1 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 3 градуса мороза.  
4 458
#дожди
2

Комментарии (4)

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Артем

5 минут назад
Хоть бы ночью дождя не было!!!
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12

27 минут назад
ну где Котэ ???
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Вася

34 минуты назад
Хоть бы дождь лил месяца полтора!
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Один

35 минут назад
Жарьте шашлыки сегодня!
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