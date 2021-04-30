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В Израиле на религиозном празднике погибли 44 и пострадали 150 человек

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#давка #Израиль #жертвы

По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, расположенной рядом с городом Цфат на севере Израиля.

По меньшей мере 44 человека погибли, не менее 150 человек пострадали в результате обрушения трибуны во время религиозного празднования на горе Мерон на севере страны, - сообщает газета Haaretz.

По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом, десятки человек получили ранения: шестеро - в критическом состоянии, 18 - в тяжелом, двое - в состоянии средней тяжести и 39 - с легкими травмами.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Согласно источникам издания в полиции, давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, в результате чего еще десятки человек упали. Источники в полиции сообщили изданию, что в дни, предшествовавшие событию, место проведения праздника проверяли на безопасность. Источники добавили, что люди, поскользнувшиеся на лестнице, "были вне полицейского контроля", - передает "Интерфакс".

"Это событие расследуется, но стоит отметить, что в этом году на горе меньше людей, чем в прошлом", - добавили собеседники.

Вскоре после инцидента израильская полиция закрыла движение в этом районе и начала эвакуацию посетителей с места происшествия. Армия обороны Израиля объявила, что направила солдат из спасательной бригады и вертолеты ВВС Израиля для оказания помощи на месте происшествия, - передает РБК.

"Бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте со множеством пострадавших на горе Мерон", — говорится в сообщении армии.

"Серьезная катастрофа на горе Мерон", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Накануне десятки тысяч человек приняли участие в ежегодном празднестве Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон, что стало крупнейшим событием, проведенным в Израиле с тех пор, как в прошлом году разразилась пандемия коронавируса. Всего, по данным полиции, на торжество пришли около ста тысяч паломников.
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#давка #Израиль #жертвы

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