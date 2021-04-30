Общество

31 минуту назад

Студенты реализуют уникальный воспитательный проект

84
Студенты реализуют уникальный воспитательный проект

29 апреля более сотни студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского стали слушателями необычной лекции. Такой интерес у студентов разных направлений подготовки вызвал приглашенный спикер – специалист и преподаватель по этикету для взрослых и детей, автор образовательных программ по этикету, а также Член совета Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Юлия Трофименкова.

В актовом зале обсудили, должен ли мужчина придерживать дверь, можно ли разговаривать по телефону в общественном месте, как избежать конфликта и многие другие ситуации, которые должны быть понятны любому воспитанному человеку. Новым был не только лектор, но и формат лекции. Студенты активно включались в дискуссию, задавали интересующие вопросы, спорили и даже затронули тему цифрового этикета.

фото 1 30 апреля.JPG

Мероприятие состоялось в рамках реализации второго сезона студенческого проекта «На грани культуры», которым Совет обучающихся привлекает внимание молодежи к культуре и этике в университетской среде. Для понимания сегодняшней культурной ситуации молодежь прошла этическое тестирование, в скором времени участники проекта создадут социальные видеоролики на тему «Культура начинается с меня» и посетят интерактивные мастер-классы. Итогом работы станет создание командами участниц мини-проекта реализации программы культурного просвещения студентов, например, комплекса наглядной агитации для университета.

фото2 30 апреля.JPG

«Воспитательные мероприятия неотъемлемая часть как в школьном, так в университетском образовании. Особенностью данного проекта является инициатива студентов. Радует внимание молодежи к культуре и понимание, что от поведения каждого зависит имидж нашего вуза. Особенно важно это для педагогического университета, ведь у нас учится 70% будущих учителей, которые через несколько лет должны стать примером и образцом для будущих поколений», - отметила ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Владимировна Федина.

Состязаться за звание самых культурных студентов будут 8 команд. Чтобы победить, участникам необходимо привлечь как можно больше молодежи к воспитательным мероприятиям и стать «проводниками проекта» в своих институтах.

Главным призом для команды-победителя и самых активных участников станет поездка в культурную столицу России – Санкт-Петербург.

PR

84

Еще в рубрике

В Белоруссии забраковали елецкие огурцы из-за нитратов
#нитраты #овощи
В Белоруссии забраковали елецкие огурцы из-за нитратов

9 минут назад

Общество
Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря пересмотрели
#лагерь #дети
2
Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря пересмотрели

48 минут назад

Общество
По линии фронта пройдёт веломарафон
#День Победы
3
По линии фронта пройдёт веломарафон

58 минут назад

Общество
Липчанки хвастаются своими яйцами
#Пасха #соцсети
8
Липчанки хвастаются своими яйцами

сегодня, 08:35

Общество
ЭкоПром вывез 400 тонн листвы и веток за неделю!
#ЭкоПром-Липецк
ЭкоПром вывез 400 тонн листвы и веток за неделю!

сегодня, 08:00

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество