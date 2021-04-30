Студенты реализуют уникальный воспитательный проект

29 апреля более сотни студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского стали слушателями необычной лекции. Такой интерес у студентов разных направлений подготовки вызвал приглашенный спикер – специалист и преподаватель по этикету для взрослых и детей, автор образовательных программ по этикету, а также Член совета Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Юлия Трофименкова.

В актовом зале обсудили, должен ли мужчина придерживать дверь, можно ли разговаривать по телефону в общественном месте, как избежать конфликта и многие другие ситуации, которые должны быть понятны любому воспитанному человеку. Новым был не только лектор, но и формат лекции. Студенты активно включались в дискуссию, задавали интересующие вопросы, спорили и даже затронули тему цифрового этикета.





Мероприятие состоялось в рамках реализации второго сезона студенческого проекта «На грани культуры», которым Совет обучающихся привлекает внимание молодежи к культуре и этике в университетской среде. Для понимания сегодняшней культурной ситуации молодежь прошла этическое тестирование, в скором времени участники проекта создадут социальные видеоролики на тему «Культура начинается с меня» и посетят интерактивные мастер-классы. Итогом работы станет создание командами участниц мини-проекта реализации программы культурного просвещения студентов, например, комплекса наглядной агитации для университета .





«Воспитательные мероприятия неотъемлемая часть как в школьном, так в университетском образовании. Особенностью данного проекта является инициатива студентов. Радует внимание молодежи к культуре и понимание, что от поведения каждого зависит имидж нашего вуза. Особенно важно это для педагогического университета, ведь у нас учится 70% будущих учителей, которые через несколько лет должны стать примером и образцом для будущих поколений», - отметила ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Владимировна Федина.

Состязаться за звание самых культурных студентов будут 8 команд. Чтобы победить, участникам необходимо привлечь как можно больше молодежи к воспитательным мероприятиям и стать «проводниками проекта» в своих институтах.

Главным призом для команды-победителя и самых активных участников станет поездка в культурную столицу России – Санкт-Петербург.



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