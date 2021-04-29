«Металлург» выиграл в Белгороде и возглавил турнирную таблицу

Команда вышла на финишную прямую перед покорением ФНЛ?



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Липецкий «Металлург» выиграл «битву лидеров» в Белгороде у «Салюта» - 1:0 и вышел на чистое первое место в группе №3.



Все понимали, что сегодня была «игра за шесть очков». До игры «Салют» и «Металлург» имели одинаковое количество очков – по 42, но белгородцы шли на первом месте по результату личной встречи: в первом круге в Липецке они были сильнее – 2:1. То поражение занозой сидело в сердцах Сергея Машнина и его парней: перед летней игрой у одного из липецких футболистов был обнаружен COVID: всю команду отправили на карантин, футболисты не могли тренироваться и играть тогда пришлось с чистого листа.

Теперь же реванш взят. «Металлургу» пришлось буквально продираться через обстоятельства. Уже в дебюте игры вратарь Александр Кобзев получил травму и попросил замену – «пост №1» занял его сменщик Давид Иканович.



Второй вратарь в итоге стал одним из героев встречи: в середине первого тайма он выручил команду практически в безнадёжной ситуации, а ещё в одном эпизоде молодой лидер «Салюта» Денис Грибанов могучим ударом сотряс крестовину.



«Металлург» тоже не отсиживался в обороне. Самый реальный шанс был до перерыва у Владлена Бабаева, которому роскошную передачу верхом выдал Александр Кутьин, но удар пришёлся выше ворот.



После перерыва «Металлург» уже завладел преимуществом. Опасно бил со штрафного Андрей Овчинников, после розыгрыша углового с лету в падении смачно приложился по мяу Артур Арустамян – до поры «Салют» выручал вратарь. Но на 60-й минуте, когда хозяева отбились от очередного углового, «Металлург» молниеносно вернул его на чужую половину поля: Владлен Бабаев протащил его по правому флангу, а затем, подобрав отскок от защитника, неотразимо пробил в дальний угол – 1:0.



Добившись успеха, «Металлург» перешёл на игру вторым номером, и преуспел: за исключением нескольких стандартов и аутов, которые белгородец Владимир Мастеров умудрялся руками бросать из-за боковой чуть ли не на 30 метров, хозяева ничего не смогли добиться. Не помог даже рейд голкипера Артёма Цыгулёва в нашу штрафную на последних минутах.

В 21-м туре «Металлург» наконец-то вышел в единоличные лидеры. «Салют» идёт вторым и отстаёт от нас на 3 очка.



Следующий матч «сталевары» проведут в понедельник, 3 мая, на своем поле со столичным «Строгино», начало в 16:00.



«Салют» (Белгород) – «Металлург» - 0:1 (0:0)



Гол: Бабаев, 60.



«Салют»: 1. Цыгулёв. 11. Есин. 24. Ивантеев (15. Н-та Марков, 67). 18. Басов. 21. Мастеров. 28. Семейкин. 27. Манаев. 19. Штыпула (к). 7. Бурыкин (9. Худобко, 64). 22. Дёгтев. 17. Грибанов.



«Металлург»: 16. Кобзев (1. Иканович, 13). 3. Сазонов. 29. Е.Фролов (к). 33. А.Белов. 8. Мохов. 20. Войдель. 4. В.Чёрный. 10. Овчинников (47. Иванников, 70). 11. Бабаев (57. Кашаев, 78). 7. Арустамян. 48. Кутьин (9. Ахвледиани, 83).



Предупреждения: Семейкин, 38. А.Белов, 45. Овчинников, 68. Мастеров, 90+.



Судьи: Р.Шафеев (Волгоград), А.Мастиков (Тула), Д.Калинин (Ленинградская обл.). Инспектор А.Кабаков (Москва).



29 апреля. Белгород. Стадион «Салют». 1300 зрителей.





На фото Владлен Бабаев, автор победного гола

