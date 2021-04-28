Сотрудники экономической зоны «Липецк» получили награды от МЧС за участие в тушении крупного пожара

Начальник главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов вручил благодарственные письма сотрудникам ОЭЗ ППТ «Липецк».

В начале апреля рядом с территорией особой экономической зоны загорелась сухая трава, площадь возгорания достигала 8,5 гектара.Полыхавшую вдоль трассы Липецк-Грязи траву тушили шесть пожарных подразделений. Им на помощь пришли сотрудники особой экономической зоны «Липецк». В считанные минуты они подогнали к месту пожара трактор с бороной и две поливальные машины. В том числе благодаря действиям сотрудников особой экономической зоны пожар удалось локализовать.Благодарность работники транспортного управления ОЭЗ ППТ «Липецк» получили не только от начальника главного управления МЧС России по Липецкой области, но и от генерального директора особой экономической зоны Дмитрия Дударева.Как сообщили в ОЭЗ ППТ «Липецк» награждены водители поливальных машин Павел Ливадный и Сергей Матвеев, водитель трактора Алексей Каширин, дорожные рабочие Владимир Ходяков, Геннадий Белокопытов, Олег Матюхин, начальник автоколонны Алексей Подлужный.