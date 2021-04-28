сегодня, 16:36
Сотрудники экономической зоны «Липецк» получили награды от МЧС за участие в тушении крупного пожара
Начальник главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов вручил благодарственные письма сотрудникам ОЭЗ ППТ «Липецк».
Полыхавшую вдоль трассы Липецк-Грязи траву тушили шесть пожарных подразделений. Им на помощь пришли сотрудники особой экономической зоны «Липецк». В считанные минуты они подогнали к месту пожара трактор с бороной и две поливальные машины. В том числе благодаря действиям сотрудников особой экономической зоны пожар удалось локализовать.
Благодарность работники транспортного управления ОЭЗ ППТ «Липецк» получили не только от начальника главного управления МЧС России по Липецкой области, но и от генерального директора особой экономической зоны Дмитрия Дударева.
Как сообщили в ОЭЗ ППТ «Липецк» награждены водители поливальных машин Павел Ливадный и Сергей Матвеев, водитель трактора Алексей Каширин, дорожные рабочие Владимир Ходяков, Геннадий Белокопытов, Олег Матюхин, начальник автоколонны Алексей Подлужный.
PR
Варавва
007
А лександр
Не гость