Двоих липчан осудили за обман страховой компании

Они инсценировали ДТП.

Правобережный районный суд Липецка вынесен обвинительный приговор в отношении двух липчан за попытку получения страховой выплаты обманным путём.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 июля 2017 года они инсценировали ДТП на улице Украинская Липецка с участием автомобилей «Ауди А8» и «ГАЗ»: водитель «ГАЗа» при объезде припаркованной иномарки не учёл габаритов своей машины и врезался в «Ауди», в результате чего у этой машины оказались помяты задние левое крыло, левая дверь бампер, фонарь накладки двери и крыла. Водители самостоятельно составили схему ДТП и сфотографировали машины. А потом отправились в ГИБДД.



9 августа собственник машины обратился в страховую компанию за возмещением по договору ОСАГО. Но в ходе осмотра «Ауди А8» и транспортно-трасологического исследования выяснилось, что повреждения автомобиля не соответствуют заявленным обстоятельствам столкновения с автомобилем «ГАЗ». В выплате автовладельцу было отказано.



После этого представитель собственника обратилась в Советский районный суд и потребовала взыскать страховое возмещение в размере 124 934 рубля, неустойку в размере 142 424 рубля, оплату эксперта в размере 19500 рублей, компенсацию морального вреда в 10 000 рублей, нотариальные расходы в 1600 рублей, расходы по оплате услуг представителя в 10 000 рублей.



Но в ходе судебной автотехнической экспертизы снова выяснилось, что повреждения на иномарке не в полном объёме соответствуют обстоятельствам ДТП — были несовпадения и по высоте, и по направлению повреждений. Но часть повреждений всё же были признаны полученными в результате ДТП 26 июля — это повреждение задней части задней левой двери.



5 апреля 2018 года со страховой компании были взысканы 120 700 рублей, из которых 49 200 рублей — страховое возмещение, 10 000 рублей — штраф, 37 000 рублей — неустойка, 500 рублей — компенсация морального вреда, 9000 рублей — расходы по оплате представителя, 3086 рублей — госпошлина. 28 мая деньги были перечислены.



Но на инициировавших ДТП было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество при получении страховых выплат. В результате двоих липчан осудили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159.5 УК РФ за покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая группой лиц по предварительному сговору и приговорили к году исправительных работ с удержанием 10 % заработка осужденных в доход государства.



