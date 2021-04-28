Родственники Героя России Игоря Свиридова приедут в Липецк почтить его память

Супруга Героя и сын приедут в Липецк накануне 25-летия его гибели

5 мая – траурная дата, 25 лет со дня гибели липчанина, Героя России, полковника Игоря Свиридова. Почтить его память в Липецк, на родину Героя, приедет из Калининградской области его супруга Наталья и сын Егор, капитан погранвойск.



Как сообщил отец Игоря Свиридова, сын и супруга посетят школу №10 в которой учился будущий Герой России, улицу, названную в честь него, стелу, установленную у дома №11 и другие памятные места, связанные с его именем.



Заместитель командира 368-го отдельного штурмового авиационного полка по лётной подготовке 4-й воздушной армии полковник Игорь Свиридов погиб в 35 лет. Он родился 10 марта 1961 года в Липецке. Окончил среднюю школу, учился в Липецком клубе юных лётчиков. В армии с 1978 года. Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1982 году, Военно-Воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. Служил в ВВС Дальневосточного военного округа, Группе советских войск в Германии. Воевал в Афганистане в 1987-1989 годах, в Таджикистане. Командовал эскадрильей в 368-м отдельном штурмовом авиационном полку, дислоцированном в городе Будённовске Ставропольского края. С 1994 года участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. Летал на Су-25УБ.



По данным расшифровки летной книжки Игоря Свиридова, которую провел липчанин, Герой Советского Союза Юрий Чурилов, только в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе он совершил 319 боевых вылетов, и во время первой чеченской кампании – 226 вылетов. То есть, летчик отправлялся на боевые задания ежедневного, иногда и по несколько раз в день. Есть такой факт – однажды в Афганистане Игорь Свиридова за два месяца совершил 72 боевых вылета.



В боевом вылете 5 мая 1996 года (штурман экипажа – О.Н. Исаев) с воздуха обнаружил скопление боевиков в Урус-Мартановском районе Чечни. Экипаж нанёс по ним ракетно-бомбовый удар, в ходе которого были уничтожены 2 бронетранспортёра, 2 автомашины и до 30 боевиков. Во время полёта Игорь Свиридов доверил управление самолётом штурману, и тот снизился настолько, что штурмовик был сбит ракетой из ПЗРК. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 года полковнику Игорю Свиридову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации (медаль № 293). Награждён также двумя орденами Красного Знамени, орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За боевые заслуги», «За безупречную службу», «70 лет Вооружённых Сил СССР». Свиридов похоронен в городе Гвардейске Калининградской области. Имя Героя в Липецке присвоено улице и средней школе № 10. В Гвардейске так же есть улица имени Свиридова.







