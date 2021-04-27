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Минтруд разъяснил порядок оплаты в майские праздники

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#майские праздники

Оплата работы с 4 по 7 мая будет производиться в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе. Эта информация следует из рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда.

Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере, если работодатель не принял иного решения, - говорится в опубликованных на сайте Министерства труда и социальной защиты рекомендациях.

Повышенная оплата, как отмечается в документе, может быть установлена работодателем самостоятельно.

При этом отмечается, что наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере, - говорится в сообщении Минтруда.

Работающие по сдельной схеме сотрудники должны получить вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем. Сумма расходов на эти цели входят в оплату труда в полном размере.

Отдельно отмечается, что начисления за труд с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будут происходить по правилам статьи 153 ТК РФ. Согласно ей, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
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#майские праздники

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