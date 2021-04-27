За сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели 119 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 29 647 случаев новой коронавирусной инфекции, 26 931 человек выздоровел, 2 071 — лечатся, 645 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 644 человека.

В больницах сегодня находятся 254 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 817 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



Количество случаев, подтвержденных за последние сутки, в данных оперштаба и сайта стопкоронавирус.рф, расходятся. По данным оперштаба — 70 случаев, по по данным сайта стопкоронавирус.рф — 64 случая.



Неизменным остается лишь лидер по количеству заболевших, Липецк — 26 случаев. На втором месте Грязинский район — 8, на третьем Лебедянский район — 7. В Добровском районе — 6, в Усманском районе — 3, в Добринском, Лев-Толстовском, Липецком, Тербунском и Хлевенском районах — по 2, в Долгоруковском, Елецком, Задонском и Становлянском районах — по одному заболевшему.