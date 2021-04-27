Труп женщины найден возле детского сада на проспекте Мира

Личность умершей устанавливается.



Утром 27 апреля у детского сада №93 на проспекту Мира, 1А в Липецке прохожие нашли труп женщины.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на теле умершей следов признаков насильственной смерти не обнаружено.



- По факту обнаружения тела 35-летней женщины проводится проверка, устанавливаются причины ее смерти, - уточнили в пресс-службе ведомства.

