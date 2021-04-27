Происшествия

17 минут назад

Труп женщины найден возле детского сада на проспекте Мира

1 727
#труп
Труп женщины найден возле детского сада на проспекте Мира

Личность умершей устанавливается.

Утром 27 апреля у детского сада №93 на проспекту Мира, 1А в Липецке прохожие нашли труп женщины.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на теле умершей следов признаков насильственной смерти не обнаружено.

- По факту обнаружения тела 35-летней женщины проводится проверка, устанавливаются причины ее смерти, - уточнили в пресс-службе ведомства.
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#труп

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