26-летний липчанин попал в лонг-лист рейтинга Forbes «З0 до 30»

Герои рейтинга – те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.





Как рассказал GOROD48 Павел Рубахин, прежде чем попасть в лонг-лист, он заполнил и прислал заявку на участие в проекте, которую в течение трёх месяцев рассматривал экспертный совет.



- Лонг-лист формировался редакторами рейтинга с помощью экспертов — предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере, - сообщает Forbes. - После формирования лонг-листа жюри, экспертный совет (в него входят 3–5 специалистов по каждой категории) и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 опубликованы в июньском номере Forbes. При формировании списка номинантов учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.



По мнению самого Павла Рубахина, попасть в лонг-лист ему помог достаточно впечатляющий карьерный трек (он успел поработать в консалтинге, а также над европейским сервисом и американским стартапом) и большая сфера ответственности для своего возраста. В 26 лет липчанин фактически отвечает за весь мобильный банк в одной из крупных кредитных организаций — с июля 2020 года он работает директором по стратегическому развитию цифровых сервисов в одном из банков, отвечает за огромный денежный оборот.



В возрасте 24 лет в 2019 году Павел Рубахин уже выступал в качестве спикера на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года на секции «Навыки будущего».



В 2011 года Павел Рубахин выпустился из лицея №44 Липецка, высшее образование уехал получать в Москву — учился в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, в 2015 году получил степень бакалавра по направлению «Управление проектами».



- Многие уверены: для того, чтобы сделать такую карьеру, нужны богатые и влиятельные родители, но на самом деле, это не так: моя мама — репетитор по математике, раньше работала в липецком водоканале, папа имеет небольшой бизнес, - сообщил GOROD48 Павел Рубахин.



На сайте Forbes о карьере Павла сказано следующее: «С нуля запустил сервис доставки в Gett. Два года работал в американской корпорации Yum! Brands, которая объединяет несколько популярных ресторанных сетей, в том числе KFC и Pizza Hut, и входит в список из 1000 самых крупных компаний США по версии американского журнала Fortune. За это время его команда обновила сайты KFC в России и странах Прибалтики, запустила мобильное приложение и digital-киоски для самостоятельного заказа блюд. В июле 2020 года возглавил отдел развития электронного бизнеса, отвечает за стратегию развития онлайн-банка».



Павел также занимается спортом: он серебряный призер чемпионата России по дуатлону среди любителей, участник чемпионата мира по триатлону Ironman 70.3.





Поддержать Павла в голосовании можно по ссылке

Фото - forbes.ru

Российский Forbes составил лонг-лист из 100 номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30». В лонг-лист из самых перспективных россиян до 30 лет в номинации «Финансы и инвестиции» попал 26-летний липчанин Павел Рубахин. Сейчас в этой номинации 10 претендентов на лидерство, а останутся всего три.Как рассказал GOROD48 Павел Рубахин, прежде чем попасть в лонг-лист, он заполнил и прислал заявку на участие в проекте, которую в течение трёх месяцев рассматривал экспертный совет.- Лонг-лист формировался редакторами рейтинга с помощью экспертов — предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере, - сообщает Forbes. - После формирования лонг-листа жюри, экспертный совет (в него входят 3–5 специалистов по каждой категории) и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 опубликованы в июньском номере Forbes. При формировании списка номинантов учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.По мнению самого Павла Рубахина, попасть в лонг-лист ему помог достаточно впечатляющий карьерный трек (он успел поработать в консалтинге, а также над европейским сервисом и американским стартапом) и большая сфера ответственности для своего возраста. В 26 лет липчанин фактически отвечает за весь мобильный банк в одной из крупных кредитных организаций — с июля 2020 года он работает директором по стратегическому развитию цифровых сервисов в одном из банков, отвечает за огромный денежный оборот.В возрасте 24 лет в 2019 году Павел Рубахин уже выступал в качестве спикера на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года на секции «Навыки будущего».В 2011 года Павел Рубахин выпустился из лицея №44 Липецка, высшее образование уехал получать в Москву — учился в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, в 2015 году получил степень бакалавра по направлению «Управление проектами».- Многие уверены: для того, чтобы сделать такую карьеру, нужны богатые и влиятельные родители, но на самом деле, это не так: моя мама — репетитор по математике, раньше работала в липецком водоканале, папа имеет небольшой бизнес, - сообщил GOROD48 Павел Рубахин.На сайте Forbes о карьере Павла сказано следующее: «С нуля запустил сервис доставки в Gett. Два года работал в американской корпорации Yum! Brands, которая объединяет несколько популярных ресторанных сетей, в том числе KFC и Pizza Hut, и входит в список из 1000 самых крупных компаний США по версии американского журнала Fortune. За это время его команда обновила сайты KFC в России и странах Прибалтики, запустила мобильное приложение и digital-киоски для самостоятельного заказа блюд. В июле 2020 года возглавил отдел развития электронного бизнеса, отвечает за стратегию развития онлайн-банка».Павел также занимается спортом: он серебряный призер чемпионата России по дуатлону среди любителей, участник чемпионата мира по триатлону Ironman 70.3.