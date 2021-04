«Земля кочевников» признана лучшим фильмом года на «Оскаре»

Картина американки китайского происхождения Хлои Чжао "Земля кочевников" (Nomadland) завоевала "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Кинокартина "Земля кочевников" 2020 года режиссера Хлои Чжао получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", - было объявлено накануне на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.Фильм "Земля кочевников" повествует об оставшейся без работы женщине, которая вынуждена скитаться по США. В марте лента была удостоена "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический фильм".Чжао родилась в Китае, но живет и работает в США. Она ранее получила премию Гильдии режиссеров США в ключевой номинации за работу над фильмом "Земля кочевников". Кроме того, она была удостоена "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру.Также кроме этой кинокартины в номинации "Лучший фильм" были были представлены такие ленты, как "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера, "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна, "Звук металла" (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга.Организаторы "Оскара" не стали следовать традиции, согласно которой награждение всегда завершалось номинацией за лучший фильм. На этот раз "Лучший фильм" оказался только третьей с конца номинацией. После него были объявлены лучшие актер и актриса.Ранее режиссер церемонии Стивен Содерберг пообещал, что ее зрителей ждет немало сюрпризов. Одним из них стало объявление лучшего режиссера в самом начале церемонии - обычно победители в этой престижной номинации оглашались ближе к концу. Порядок вручения "Оскаров" никогда не был строгим, но некоторые традиции здесь все же существовали.Из-за пандемии коронавируса 93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа проходит в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и железнодорожный вокзал города Union Station, - передает ТАСС