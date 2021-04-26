До «населенного пункта воинской доблести» прошёл велопробег

15 апреля селу Двуречки было присвоено почётное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Как сообщает Грязинский Центр культурного развития, старт велопробега состоялся на Красной Площади города Грязи, где участники почтили память погибших воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.







Финишировали велосипедисты на родине Флёрова и ещё четырех Героев Советского Союза — в селе Двуречки, которому 15 апреля этого года было присвоено почётное звание «Населенный пункт воинской доблести». Здесь же прошёл митинг памяти, а в доме-музее И.А.Флёрова для велосипедистов была подготовлена и проведена экскурсия.

Также в Двуречках был организован солдатский привал, где участники велопробега могли отведать солдатской каши и сладкого чая, чтобы набраться сил перед обратной дорогой.





В Грязинском районе состоялся традиционный велопробег по маршруту Грязи-Двуречки, посвященный 116-й годовщине со дня рождения Героя России Ивана Флёрова, командира батареи легендарных боевых машин «Катюша», которому посмертно было присвоено звание Героя России.